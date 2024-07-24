В Proton выпустили кошелёк c открытым исходным кодом

Компания Proton представила кошелёк Proton Wallet c открытым исходным кодом. Разработчики позиционируют его как как «самое независимое и требующее минимального доверия решение».

Proton Wallet использует сквозное шифрование для хранения ключей и метаданных.

«Это означает, что даже Proton не может конфисковать ваши биткоины или отслеживать ваши финансовые действия», — говорится в блоге компании.

Для обеспечения безопасности личной информации используются серверы Proton с «усиленной версией» протокола Secure Remote Password для авторизации. Пользователь кошелька может иметь несколько адресов, поэтому приложение самостоятельно генерирует ключ для каждого из них.

«Сервер не обладает доступом к ключам кошелька, поскольку они зашифрованы на клиенте с помощью ключа пользователя», — уверяют разработчики.

Proton Wallet также поддерживает функцию отправки биткоинов по адресу электронной почты «с минимальными усилиями и максимальной конфиденциальностью» через зашифрованную систему ProtonMail.

Поначалу Proton Wallet будет доступен ограниченному числу пользователей, участвовавших в краудфандинге перед запуском Proton в 2014 году. Желающие протестировать приложение должны предварительно зарегистрироваться.

Швейцарская Proton основана в 2014 году учеными из CERN. Её главный продукт — сервис зашифрованной электронной почты ProtonMail, насчитывающий 100 млн аккаунтов. В России ProtonMail заблокирован Роскомнадзором.