Евгения: «Теперь я в «Сфере», нужно обеспечивать инфобезопасность в новых условиях»

Представляем историю журналистки Евгении (имя изменено — прим. ред.), которую в «отложенном» порядке задержали после съёмки возложения цветов к памятнику, от первого лица.

«Я журналистка, режиссёр-документалист. Снимаю видео с разных мероприятий, иногда для кого-то, иногда для себя. Может быть, через пять лет это будет важно и я захочу смонтировать фильм?»

«Камера, мотор!»

17 февраля я фиксировала возложение цветов на площади Сахарова в Москве. Неподалёку, на переходе, стояли и эшники (сотрудники Центра «Э» — прим. ред.), которые снимали поток людей на телефоны. В тот раз у меня не было с собой жилетки журналиста. Поначалу всё проходило спокойно, но в какой-то момент силовики разозлились и начали всех выгонять. Всех, кроме тех, кто, собственно, был в жилетке. В жилетках, только оранжевых, рядом находились ещё и сотрудники ЖКХ. Я поняла, что они будут убирать цветы. И мне так захотелось заснять этот момент, что я стала спорить с полицией и доказывать, что я журналист, пусть и без жилетки, вот моя пресс-карта. Но остаться не получилось, меня вывели под руки. В тот день больше ничего не произошло.

Дубль первый

23 февраля по месту прописки приходила полиция, меня там не было. Потом мне сказали, что если бы меня застали, то просто превентивно предупредили, куда ходить не надо, и обошлось бы без задержания. Интересно, что на площади документы у меня не смотрели. Получается, получили изображение — и узнали, где живёт человек?







Дубль второй

8 марта я поехала поздравить маму, мы собирались в кино. На станции, где мне нужно было выйти, меня остановил полицейский и потребовал документы. Я спросила по какому поводу. Мне ответили, что я похожа на девушку, которая находится в розыске. В ответ я попросила тоже показать документы. Их показали, после чего меня отвели в полицейскую комнату при метро «до разъяснения». Позже сказали, что знают, что я была сегодня ещё и на Киевской, и что меня ещё там должны были задержать, но «сглупили».

Для разъяснения ситуации сотрудники полиции стали звонить сотруднику Центра «Э», кто составил на меня ориентировку. Но его номер был записан с ошибкой, поэтому дозвонились не сразу. Я прождала три часа. Всё это время просто сидела и разговаривала с полицейскими на разные темы, например, о воспитании детей. Наконец нужного эшника нашли, но он ещё час ехал до нас. Вернее, приехали сразу два эшника.

Эшники повезли меня в ОВД по месту прописки. Повезли на микроавтобусе без опознавательных знаков и с тонированными стёклами.

— Это «воронок»? — шутила я.

— Почему сразу «воронок»? Просто машина, — отвечали эшники.

— Но на такой машине можем сразу в лес ехать.

Однако привезли меня не в лес, а действительно в ОВД. Пока ехали, сотрудники Центра «Э», как и полицейские, старались быть дружелюбными, но не удержались от того, чтобы допытываться о моих политических взглядах.

— Ну вот вы ходите туда, значит, поддерживаете?

— Я занимаю нейтральную позицию.

— А вот если бы Навальный стал президентом?

— Какой смысл сейчас уже об этом говорить?

— Ну вот если бы?..

— Он мог бы баллотироваться, только если бы выборы были честными. Но тогда бы, возможно, я проголосовала за кого-то другого, кто мне понравился.

— И за кого?

Вот так вот мы ехали разговаривали. Потом, когда эшники узнали, что я режиссёр, ещё поговорили, например, о «Мастере и Маргарите» и «Слове пацана».

В ОВД нас встретил участковый, которого специально ради меня выдернули из дома. Эшников, к слову, тоже — никому моё задержание счастья не принесло. Все жаловались, что у них из-за меня сверхурочные, как будто я была инициатором происходящего.

— Вам следует защищать свои права. Видите, как у вас плохо с переработками, — сказала им я.

— У нас ненормированный график.

— Так можно же требовать нормированный.

— У нас профсоюз существует только на бумаге.

— Вот видите, в этом и проблема. Нужен живой, настоящий профсоюз, чтобы были нормированный график, выше зарплата, хорошие условия труда.

— Да мы просто уволимся тогда.

— Забастовка — тоже допустимый путь.

За разговорами участковый оформил мне протокол по митинговой статье (возложение цветов — «несанкционированное» мероприятие, ст. 20.2. КоАП) и взял номер телефона, на который должна будет прийти смс-ка про время заседания в суде. Однако вместо этого сначала он потом написал мне в WhatsApp и попросил прислать фотографию пресс-карты. Дескать, если удастся доказать, что я журналист, дело не станут передавать в суд. Помимо фотографии я отправила письмо от гильдии документалистов, подтверждающее моё членство. Однако в суд всё же позвали. Заседание назначено на 29 марта.

«Снято!»

Думаю, в базе «Сферы» (система автоматического распознавания лиц — прим. ред.) я, конечно же, останусь. На мероприятия придётся ходить с аккредитацией, потому что без неё меня продолжат вот так вот задерживать. Хотя мне обещали, что, если буду поднимать трубку и слушать предостережения, задерживать меня перестанут. У них, по всей видимости, такая логика: «23 февраля мы хотели вас напугать, но вы от нас спрятались, и мы решили вас поймать и оштрафовать». Почему они не задержали меня 17-го, если я совершила правонарушение, непонятно.

К слову, эшники были и на похоронах Навального, но людей пришло много, поэтому, чтобы разобрать видеоматериал, им, наверно, понадобятся месяцы. Откуда у них столько ресурсов, чтобы поодиночке людей отлавливать, неясно. Это как в серии «Масяни»: теперь у каждого гражданина будет свой омоновец.

Интересно, что они знают и то, где я живу. Так, по пути в ОВД сотрудники центра «Э» спрашивали мой адрес, который я имею права не раскрывать и потому не раскрыла. «А мы знаем, что где-то рядом с ***, да?» — отреагировали они.

Меня всё это не удивляет, понятно, что к этому всё и шло. Остаётся вопрос, как не терять здравый смысл. С одной стороны, следует понимать, что мы живём при тотальной слежке, с другой, шапочку из фольги носить не хочется. Я соблюдаю баланс следующим образом. Например, относительно распознавания ранее я понимала, что меня нет в «Сфере», но я также понимала, что в любой момент могу там оказаться. И вот теперь я там есть и надо подумать, как обеспечивать информационную безопасность при новых вводных».

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