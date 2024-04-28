Система электронных повесток заработает в России с 1 ноября 2024 года

Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать.



«Первый этап мероприятий по введению реестра воинского учета — со дня вступления в силу положения по 21 октября 2024 года. Второй этап внедрения — с 1 ноября», — следует из постановления кабмина, размещённого на Официальном интернет-портале правовой информации.



В сервисе будет собрана информация о человеке из других государственных баз, в том числе сервиса «Госуслуги», баз ФСБ, МВД, налоговой службы, миграционного и регистрационного учета. Военные получат доступ к информации об уголовных и административных делах военнообязанного, о его недвижимости и другом имуществе. Запись о военнообязанном в базе министерства обороны РФ также будет содержать информацию о месте жительства, в том числе не по месту регистрации.



Уведомления военнообязанным обо всех новых записях в реестре будут приходить через «Госуслуги». В частности, это сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах в связи с её отправкой. Повестка, полученная через портал, будет считаться врученной.



При неявке в военкомат по электронной повестке в течение 7 дней после размещения в реестре человек автоматически лишится права покидать пределы России, оформлять загранпаспорт, регистрировать ИП, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы.





Подробнее о цифровизауии воинского учёта и как будет устроен соответствующий реестр, мы рассказывали в наших карточках:

➡️«Цифровизация воинского учёта. Как она выглядит?»

➡️«Как будет устроен реестр воинского учёта?»