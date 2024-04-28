English Русский
News
28 April 2024

Система электронных повесток заработает в России с 1 ноября 2024 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Тогда же будет введён в действие Единый реестр воинского учёта, куда соберут информацию о военнообязанных гражданах из других государственных баз, в том числе «Госуслуг», баз ФСБ, МВД, налоговой службы, миграционного и регистрационного учёта.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать.

«Первый этап мероприятий по введению реестра воинского учета — со дня вступления в силу положения по 21 октября 2024 года. Второй этап внедрения — с 1 ноября», — следует из постановления кабмина, размещённого на Официальном интернет-портале правовой информации.

В сервисе будет собрана информация о человеке из других государственных баз, в том числе сервиса «Госуслуги», баз ФСБ, МВД, налоговой службы, миграционного и регистрационного учета. Военные получат доступ к информации об уголовных и административных делах военнообязанного, о его недвижимости и другом имуществе. Запись о военнообязанном в базе министерства обороны РФ также будет содержать информацию о месте жительства, в том числе не по месту регистрации.

Уведомления военнообязанным обо всех новых записях в реестре будут приходить через «Госуслуги». В частности, это сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах в связи с её отправкой. Повестка, полученная через портал, будет считаться врученной.

При неявке в военкомат по электронной повестке в течение 7 дней после размещения в реестре человек автоматически лишится права покидать пределы России, оформлять загранпаспорт, регистрировать ИП, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы.

Подробнее о цифровизауии воинского учёта и как будет устроен соответствующий реестр, мы рассказывали в наших карточках:

➡️«Цифровизация воинского учёта. Как она выглядит?»

➡️«Как будет устроен реестр воинского учёта?»

Правительство России электронные повестки 127-ФЗ повест 404-ФЗ Повест 437-ФЗ реестр военнообязанных

Similar articles

МИД предлагает разрешить за рубежом подтверждать аккаунт на «Госуслугах»
На реестр военнообязанных выделят порядка 4 млрд рублей
Электронные повестки начнут рассылать уже весной
Онлайн-сервисам ограничат объёмы сбора персональных данных
Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт