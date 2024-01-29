На «Госуслугах» открыт приём заявок на голосование

Минцифры сообщило об открытии приёма заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта текущего года. Подать заявку можно в личном кабинете на «Госуслугах».

Подать заявление можно до 23:59 мск 11 марта.



В личном кабинете избирателя можно:

• узнать номер и адрес своего избирательного участка

• посмотреть сведения о кандидатах, которые участвуют в выборах

• воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель»

• подать заявление на ДЭГ.



«Мобильный избиратель» – этот сервис позволяет голосовать не по месту прописки. Можно выбрать любой удобный избирательный участок



Проголосовать онлайн можно будет с помощью платформы vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов страны. Жителям Москвы подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на mos.ru.



Напомним, технические специалисты не испытывают доверия к ДЭГ. По их словам, это конструкция, про которую никто не знает, что происходит внутри неё. Не говоря уже о том, что работе системы ДЭГ неоднократно наблюдались сбои.

Также системы онлайн-голосования в настоящем своём состоянии не позволяют обеспечить одновременное соблюдение двух основополагающих принципов проведения голосования: тайну и проверяемость правильности подсчёта голосов. Кроме этого, в обеих российских системах (федеральной и московской) невозможно удостовериться, что голосуют реальные избиратели.