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29 January 2024

На «Госуслугах» открыт приём заявок на голосование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Можно выбрать удобный участок для голосования или принять участие онлайн.
Фото: Владимир Астапкович

Минцифры сообщило об открытии приёма заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта текущего года. Подать заявку можно в личном кабинете на «Госуслугах».

Подать заявление можно до 23:59 мск 11 марта.

В личном кабинете избирателя можно:
    • узнать номер и адрес своего избирательного участка
    • посмотреть сведения о кандидатах, которые участвуют в выборах
    • воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель»
    • подать заявление на ДЭГ.

«Мобильный избиратель» – этот сервис позволяет голосовать не по месту прописки. Можно выбрать любой удобный избирательный участок

Проголосовать онлайн можно будет с помощью платформы vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов страны. Жителям Москвы подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на mos.ru.

Напомним, технические специалисты не испытывают доверия к ДЭГ. По их словам, это конструкция, про которую никто не знает, что происходит внутри неё. Не говоря уже о том, что работе системы ДЭГ неоднократно наблюдались сбои.

Также системы онлайн-голосования в настоящем своём состоянии не позволяют обеспечить одновременное соблюдение двух основополагающих принципов проведения голосования: тайну и проверяемость правильности подсчёта голосов. Кроме этого, в обеих российских системах (федеральной и московской) невозможно удостовериться, что голосуют реальные избиратели.

154-ФЗ дистанционное электронное голосование ДЭГ

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Время менять копирайт UniSender