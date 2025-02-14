Госдума расширяет масштабы электронного голосования

Группа сенаторов и депутатов в составе с Андреем Клишасом внесла в парламент законопроект №840518-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается широкий перечень поправок, где одна из новелл касается электронного голосования. Предлагается сделать его одной из основных форм волеизъявления.



На это указывает поправка в закон об основных гарантиях (ст. 64), пояснил «Ведомостям» юрист Гарегин Митин:

«При проведении электронного голосования голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться по решению ЦИК России [и на региональных выборах] – по решению комиссии субъекта».

Эта норма касается и местных выборов. Уточняется, что в случае, если в регионе одновременно проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и электронное голосование, то итоги электронного голосования могут учитываются в итогах голосования с помощью ДЭГ.



Вероятно, ЦИК будет расширять возможности голосования по месту нахождения на выборах разного уровня в т.ч. с помощью применения электронных нововведений, таких как использовались в Москве. «В случае принятия законопроекта российская избирательная система приблизится к завершающей стадии перехода к электронному голосованию, когда бумажный бюллетень станет анахронизмом», – считает Митин.



Еще одна новелла – это проведение в 2025 г. эксперимента по дистанционному открытию, ведению и закрытию спецсчетов счетов для кандидатов. По задумке авторов, это сократит время на решение финансовых вопросов, а также исключит необходимость очно посещать банки. Дистанционная работа со счетами облегчит жизнь кандидатам через использование современных отечественных технологических платформ и решений, говорит сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»).



Кроме прочих поправок технического характера, касающихся распечатки бюллетеней и голосов избирателей за рубежом, вводится запрет на пожертвования партиям не только от иностранных агентов, но и от российских юрлиц, учрежденных иноагентами, а также от лиц, считающимся экстремистами или террористами в России. Аналогичный запрет уже установлен для внесения пожертвований в избирательные фонды и фонды референдума, говорится в пояснительной записке.