Утверждён новый порядок электронного голосования

Центризбирком (ЦИК) утвердил новый порядок электронного голосования в России. Согласно принятым нормам, региональные комиссия смогут самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.

Комиссия принятым документом позволит избиркомам каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей. При этом pаместитель председателя ЦИКа Николай Булаев уточнил, что законодательство не запрещает форму бумажного голосования.

Булаев указал на то, что неиспользованные бюллетени по итогам голосования сейчас утилизируются [вся избирательная документация может уничтожаться по итогам выборов], поскольку более половины избирателей голосуют дистанционно. Например, в Москве печатается не менее 7 млн бюллетеней, в то время как дистанционно голосуют более 80% избирателей.



За принятие инициативы проголосовали 11 членов Центризбиркома. Против выступил один человек – член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. Стоит заметить, фракция коммунистов всегда критиковала ДЭГ, называя такой процесс голосования непрозрачным.

ДЭГ на федеральной платформе будет доступно на всей территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и город Севастополь. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идёт о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях. В Москве ДЭГ состоится на региональной платформе.