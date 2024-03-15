Сайт государственных услуг «прилёг» в первый день президентских выборов

Сайт «Госуслуги» перестал загружаться сразу в нескольких российских регионах. На неполадки жалуются жители Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Челябинской областей. Есть жалобы на недоступность и из других регионов России.
В то же время «Бумага» утверждает, что в Северной столице портал государственных услуг сбоями не задело:
«Вероятно, это связано с тем, что город не подключен к ДЭГ».
Несколько наших пользователей в Санкт-Петербурге подтверждают, что у них как сам портал, так и приложение открываются без проблем.
Проблемы с доступностью «Госуслуг» фиксирует также принадлежащий ФГУП ГРЧЦ сервис «Мониторинг сбоев»:
В связи со сбоем в работе сервиса у многих россиян возникли проблемы с дистанционным голосованием, а кто-то вообще не может воспользоваться сервисом для решения своих личных дел.
Как пишет «Ъ», на портале «Госуслуг» появилось следующее сообщение:
«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru».
«Типа, так много «административно-зависимого электората» что система, которую рассчитывали на 100 млн пользователей, не выдерживает 15% расчетной аудитории. Мы, конечно же, верим», – иронизирует IT-эксперт Михаил Климарёв.
Администрация mos.ru рекомендует пользователям воспользоваться городскими мобильными приложениями или вернуться на сайт позднее.
В сообщении портала мэра и правительства Москвы говорится, что система ДЭГ временно перешла в режим электронной очереди из-за «пиковых нагрузок». В этом случае время ожидания, как утверждается, не превышает нескольких минут.
Заходя на портал для дистанционного голосования vybory.gov.ru, можно увидеть надпись: «Система находится под нагрузкой, пожалуйста, зайдите позже».
Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов заявил, что система испытывает «огромную естественную нагрузку»:
«У нас максимум избирателей — в московском часовом поясе. И большинство из них традиционно голосует в ДЭГ утром первого дня голосования. <…> После 10 утра по Москве таких задержек быть уже не должно».
Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно. Перед стартом президентских выборов ЦИК России неоднократно предупреждал, что российские сайты и сервисы будут подвергаться атакам в дни голосования.
«Портал Госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно, – свою очередь, сообщает Минцифры. – С 8:00 мск на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг».
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.