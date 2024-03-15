Сайт государственных услуг «прилёг» в первый день президентских выборов

Сайт «Госуслуги» перестал загружаться сразу в нескольких российских регионах. На неполадки жалуются жители Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Челябинской областей. Есть жалобы на недоступность и из других регионов России.

В то же время «Бумага» утверждает, что в Северной столице портал государственных услуг сбоями не задело:

«Вероятно, это связано с тем, что город не подключен к ДЭГ».

Несколько наших пользователей в Санкт-Петербурге подтверждают, что у них как сам портал, так и приложение открываются без проблем.

Проблемы с доступностью «Госуслуг» фиксирует также принадлежащий ФГУП ГРЧЦ сервис «Мониторинг сбоев»:

В связи со сбоем в работе сервиса у многих россиян возникли проблемы с дистанционным голосованием, а кто-то вообще не может воспользоваться сервисом для решения своих личных дел.

Как пишет «Ъ», на портале «Госуслуг» появилось следующее сообщение:

«В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди. Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов на mos.ru».

«Типа, так много «административно-зависимого электората» что система, которую рассчитывали на 100 млн пользователей, не выдерживает 15% расчетной аудитории. Мы, конечно же, верим», – иронизирует IT-эксперт Михаил Климарёв.

Администрация mos.ru рекомендует пользователям воспользоваться городскими мобильными приложениями или вернуться на сайт позднее.

В сообщении портала мэра и правительства Москвы говорится, что система ДЭГ временно перешла в режим электронной очереди из-за «пиковых нагрузок». В этом случае время ожидания, как утверждается, не превышает нескольких минут.

Заходя на портал для дистанционного голосования vybory.gov.ru, можно увидеть надпись: «Система находится под нагрузкой, пожалуйста, зайдите позже».

Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов заявил, что система испытывает «огромную естественную нагрузку»:

«У нас максимум избирателей — в московском часовом поясе. И большинство из них традиционно голосует в ДЭГ утром первого дня голосования. <…> После 10 утра по Москве таких задержек быть уже не должно».

Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно. Перед стартом президентских выборов ЦИК России неоднократно предупреждал, что российские сайты и сервисы будут подвергаться атакам в дни голосования.

«Портал Госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно, – свою очередь, сообщает Минцифры. – С 8:00 мск на Госуслуги зашло более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг».