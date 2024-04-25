Центробанк и Росфинмониторинг тестируют контроль перевода криптовалют в обычные деньги

Банк России и Росфинмониторинг (РФМ) разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Сервис в пилотном режиме уже тестируют крупные кредитные организации. Об этом на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом, сообщил Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от РФМ):

«Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно. Есть большое количество инструментов, позволяющих смотреть на криптооперации, «Прозрачный блокчейн» — один из них, который создан на базе Росфинмониторинга и который помогает в том числе с задачах пилота Банка России и Росфинмониторинга в рамках поручения президента».

В разговоре с РБК он уточнил, что в проекте участвуют пять крупных банков. Этот процесс продолжится до конца мая этого года, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.

«По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию», — сказал Бушмелев на сессии. По его словам, пилот может позволить эффективнее наладить регулирование криптовалют.

Начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на той же сессии отметил, что сейчас участники рынка тестируют «сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре». «На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика», — подчеркнул он.