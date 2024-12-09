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9 December 2024

Глава Роскосмоса гарантировал отечественный аналог Starlink к 2030 году

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В целях «минимально необходимого объема услуг в интересах экономики, обороны и безопасности».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Россияне «гарантированно» смогут подключиться к российскому аналогу Starlink в 2030 году, но, может быть, и раньше — в 2028–2029 годах, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

При этом он добавил, что целью остается качество, а не скорость развертывания спутниковых группировок:

«Не самоцель гнаться и какие-то рекорды в этом плане сегодня осуществлять. Надо думать о качестве и предоставлении, по крайней мере, минимально необходимого объема услуг в интересах экономики, обороны и безопасности … Россияне смогут подключиться к аналогу Starlink к 2030 году гарантировано, может быть, в 2028-2029 годах».

 

Глава «Роскосмоса» напомнил, что проект создания российской системы спутниковой связи реализует «Бюро 1440». Кроме того, идет разработка аппаратов космической группировки «Скиф». Их демонстрация прошла осенью 2022 года.

Создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» оценивается примерно в 445 млрд руб. Согласно проекту, в космос должно быть запущено 383 спутника.

Роскосмос Starlink SpaceX спутниковая связь

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