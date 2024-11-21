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21 November 2024

Научная и статистическая информация про обход блокировок попала под запрет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Роскомнадзор опубликовал приказ, которым расширяются критерии по блокировке запрещённых материалов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Роскомнадзор принял изменения в «Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений, являющихся основаниями для включения в реестр запрещенной информации». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

Вводится новый критерий запрещённой информации, подлежащей блокировке:

«...в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», при обеспечении доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».

Приказ Роскомнадзора будет действовать до 1 сентября 2029 года, говорится в его тексте. Документ опубликован 20 ноября, таким образом, он вступит в силу с 30 ноября.

О том, что такая информация попадёт под запрет, стало известно в июле текущего года. Надзорное ведомстве отмечало, что под новые ограничения не попадёт информация о VPN-сервисах, предназначенных для обеспечения удаленного доступа не с целью обхода блокировок.

Запрет на распространение такого рода информации вступил в силу 1 марта текущего года. Ответственным за её блокировку стал Роскомнадзор. В конце июля количество сайтов и ссылок, попавших в реестр запрещённой информации на этом основании, превысило полтысячи.

Роскомнадзор абсурд обход блокировки 155-ФЗ 276-ФЗ 406-ФЗ 526-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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