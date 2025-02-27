В России создадут «индекс безопасности детства в цифровой среде»

Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого выступает «Ростелеком», разработает «Индекс безопасности детства в цифровой среде» — аналитический инструмент для мониторинга угроз и оценки эффективности мер по защите несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает сама телеком-компания.

Индекс, по словам «Ростелекома», позволит государственным, общественным и коммерческим организациям объединить усилия и скоординировать подход к созданию безопасной и комфортной онлайн-среды для детей и подростков:

«Семейство индексов, разрабатываемых Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с аналитической компанией MINDSMITH, будет учитывать данные об актуальных угрозах, уровень цифровой грамотности, степень удовлетворённости технологическими решениями по обеспечению онлайн-безопасности и другие параметры».

Создатели индекса уверены, что новый инструмент поможет объединить усилия и создать более скоординированный подход к защите детей в интернете. Разработчики уже проанализировали деятельность более 200 организаций и выделили четыре ключевых кластера: государственный, коммерческий, академический и образовательный, а также общественные инициативы и СМИ.

Проект получил поддержку крупных игроков IT-рынка, а также образовательных учреждений. По данным Альянса, 96% подростков в России сталкивались с цифровыми угрозами, но у значительной части родителей и детей нет понимания, как на них реагировать.

При этом пока неясно, какие именно параметры будут учитываться при формировании индекса, а с учётом тенденции по дальнейшему наращиванию цензуры, есть опасения, что это станет очередным инструментом для чрезмерного регулирования цифровой среды.



Вопросы вызывает и ключевая роль «Ростелекома» в проекте. Госкомпании в России традиционно выступают основными операторами инициатив, связанных с интернет-безопасностью, на практике нередко приводящими к созданию централизованных систем контроля. Пока неясно, будет ли индекс использоваться исключительно в аналитических целях или же станет очередным инструментом цензуры, на основании данных которого можно будет предъявлять те ли иные претензии интернет-сервисам.