Разработаны критерии блокировки «пропаганды чайлдфри»

Роскомнадзор разработал проект приказа, устанавливающий критерии для отнесения информации к «идеологии чайлдфри» для внесения материалов в реестр запрещенных в России, который должен вступить в силу с 1 сентября будущего года. Документ выложен на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Проект приказа вносит изменения в критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия ведомством решений, являющихся основаниями для включения страниц и сайтов в реестр запрещенной информации.



Как пояснили в пресс-службе РКН, согласно действующей норме закона, владельцы соцсетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. «В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы», — напоминает пресс-служба ведомства.



Роскомнадзор в своём проекте приказа устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации.

Согласно документу, поводом для блокировки может стать:

наличие информации, оправдывающей отказ от деторождения;

информации о преимуществе отказа от деторождения ‎над рождением детей;

информации, обосновывающей преимущество отказа от деторождения над рождением детей;

информации, направленной на формирование «искаженного (отрицательного) образа» беременности, материнства, отцовства и детства;

информации, направленной на формирование положительного отношения к бездетности.

«Владельцам интернет-платформ рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей, сменой пола и рекламы VPN», — заявила СМИ пресс-служба Роскомнадзор.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 13 января 2025 г.

Закон о запрете «пропаганды чайлдфри» был подписан президентом Путиным в ноябре текущего года. Кроме запрета на распространение соответствующей информации, закон вводит административное наказание, предполагающее штрафы до 5 миллионов рублей.