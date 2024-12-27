Разработаны критерии блокировки «пропаганды чайлдфри»

Роскомнадзор разработал проект приказа, устанавливающий критерии для отнесения информации к «идеологии чайлдфри» для внесения материалов в реестр запрещенных в России, который должен вступить в силу с 1 сентября будущего года. Документ выложен на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа вносит изменения в критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия ведомством решений, являющихся основаниями для включения страниц и сайтов в реестр запрещенной информации.
Как пояснили в пресс-службе РКН, согласно действующей норме закона, владельцы соцсетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к информации, пропагандирующей отказ от деторождения. «В случае обнаружения подобного контента, который не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы», — напоминает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор в своём проекте приказа устанавливает конкретные критерии, по которым информация, пропагандирующая отказ от деторождения, может быть включена в единый реестр запрещенной информации.
Согласно документу, поводом для блокировки может стать:
«Владельцам интернет-платформ рекомендуется заранее подготовиться к изменениям и наладить систему мониторинга и контроля контента, аналогичную той, которая уже применяется в отношении материалов, связанных с продвижением ЛГБТ-идей, сменой пола и рекламы VPN», — заявила СМИ пресс-служба Роскомнадзор.
Дата окончания публичного обсуждения документа — 13 января 2025 г.
Закон о запрете «пропаганды чайлдфри» был подписан президентом Путиным в ноябре текущего года. Кроме запрета на распространение соответствующей информации, закон вводит административное наказание, предполагающее штрафы до 5 миллионов рублей.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.