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24 November 2024

Подписаны законы о запрете «пропаганды чайлдфри»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Первым документом вводится непосредственно сам запрет, вторым — административное наказание, предполагающее штрафы до 5 миллионов рублей.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Президент Путин подписал пакет законов, которыми вводится запрет на «пропаганду идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри)» и административные наказания за его нарушение.

 

Первым законом вносятся изменения в законы: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребёнка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Им запрещается распространение информации с «пропагандой чайлдфри» в интернете, кинематографе, средствах массовой информации и рекламе.

Закон вступает в силу 4 декабря, то есть спустя десять дней после официального опубликования.

 

Вторым законом вносятся изменения в статью 6.21 КоАП РФ, которые вводят административную ответственность за нарушение запрета. Согласно документу, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.

Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.

Устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, не является административным правонарушением, если основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.

Закон также вступает в силу 4 декабря текущего года.

 

Инициатива наказывать за «распространение идеологии чайлдфри» объяснялась депутатами Госдумы тем, что против России ведётся гибридная война, и отказ от рождения детей якобы является частью этой войны. Законодатели не утруждали себя приведением доказательств, что такая идеология существует, ограничившись лишь озвучиванием высказываний пользователей групп в VK и других соцсетях, что якобы говорит о навязывании такого рода идей среди граждан.

«Чайлдфри уже начали формировать как идеологию», – заявляла перед голосованием в первом чтении одни из инициаторов законопроектов, депутат Эльвира Аиткулова.

По её словам, риторика отказа от детей стала более жёсткой стала риторика «и чайлдфри перешло к чайлдхейт». «В группах в интернете звучат призывы ненавидеть детей, материнство, призывы выбрасывать детей, расчленять их и творить другие ужасные вещи», — убеждала она коллег по парламенту.

Одним из соавторов выступил также спикер Госдумы Вячеслав Володин, чья риторика также тяготела к тому, что это враги России якобы насаждают нарратив об отказе от деторождения. По его словам, «Запад продвигает отказ от традиционных ценностей», навязывает нам «оно» и «бесполые туалеты».

В итоге все голосования прошли в такой алармистской атмосфере.

149-ФЗ 436-ФЗ 139-ФЗ закон о рекламе закон о СМИ 478-ФЗ ЛГБТ 401-ФЗ Чайлдфри 411-ФЗ Чайлдфри

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