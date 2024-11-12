Госдума запретила «идеологию чайлдфри»

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли два документа, которыми устанавливается запрет на «пропаганду отказа от деторождения», а также вводится административная ответственность за его нарушение.

Согласно первому документу, запрет будет касаться интернета, рекламы, СМИ и кинематографии. То есть изменения внесены в федеральные законы №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», №38-ФЗ «О рекламе» и в закон «О средствах массовой информации». Также поправки внесены в федеральные законы №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Второй документ вносит изменения в статью 6.21КоАП РФ, которым вводятся штрафы за нарушение нового закона. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей.

При этом монахов и соблюдающих целибат граждан наказание не коснётся. Ко второму чтению была внесена такая поправка:

«Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни».

Накануне голосования издание «Кабельщик» пообщалось с представителями отрасли ТВ и онлайн-кинотеатров.



Любопытно, что в ряде компаний поддерживают законопроект. Представитель телекомпании «Стрим» сказал изданию:

«В целом мы поддерживаем инициативу наших депутатов, поскольку считаем закон необходимым для решения проблемы демографии. Дети – не просто наше будущее, но будущее нашей страны».

«Я глубоко убежден, что наше общество, и особенно наши дети, должны расти в среде, где семейные ценности и любовь к детям занимают центральное место. В этом смысле закон о запрете на пропаганду движения childfree представляется мне важным и своевременным шагом, который помогает защитить подрастающее поколение от идей, способных подорвать фундаментальные основы общества», – считает Игорь Шибанов, генеральный директор телеканала «СуперГерои».



Наталья Смирнова, шеф-редактор редакции телеканалов «Тайм Медиа Групп», рассказывает, что в компании следят за всеми законодательными инициативами, имеющими непосредственное отношение к работе телеканалов. Наталья считает, что новый законопроект может затронуть часть контента каналов, в первую очередь речь идет о кино и сериалах:

«Однако текущая редакция вызывает большое количество вопросов и требует существенной доработки. Термины „пропаганда отказа от деторождения“ и „демонстрация отказа от деторождения“ могут иметь слишком широкое толкование на практике. Поэтому важно прописать их и четкие критерии, которые не позволят распространить действие регулирования на ситуации, в которых деторождение невозможно по медицинским, религиозным или иным обоснованным причинам. В противном случае под действие закона могут попасть любые сцены, в которых демонстрируются семейные пары без детей. И в этом случае отрасли грозит резкое сокращение контентных библиотек и необоснованный рост издержек на отсмотр контента и приведение его в соответствие новым требованиям. Учитывая, что инициатива пока прошла только первое чтение и ко второму готовятся поправки, мы надеемся, что документ будет значительно доработан».

Кирилл Махновский, генеральный директор ГК «Орион», считает, что законопроект потребует от телеканалов дополнительных ресурсов для отсмотра контента. Он также напоминает, что готовящийся законодательный акт – лишь очередное звено в цепочке контентных ограничений, принятых в последние годы.



«Под запретом находится пропаганда терроризма и любых запрещенных на территории РФ организаций, а также экстремистских материалов любого характера. Запрещены материалы, которые пропагандируют порнографию и показывают ее в положительном свете. Запрещено навязывание информации о нетрадиционных отношениях и их пропаганда. Одно из самых строгих ограничений касается наркотиков и любых наркотических веществ. Информация, содержащая предложение о продаже розничной продукции содержащей алкоголь, не может быть показана на экране. Под запретом находятся сцены употребления алкоголя и табакокурения», – говорит Махновский.



При этом телеканалы пока не торопятся заранее отсматривать контент на предмет поиска пропаганды чайлдфри. Наталья Смирнова рассказывает, что в компании ждут финального проекта, чтобы начать работу:

«Конечно, в случае принятия законопроекта эта дополнительная нагрузка потребует определенных ресурсов и мощностей, и мы будем готовы корректировать наши процедуры проверки контента и адаптировать его, ориентируясь на новые законодательные требования».

В компании «Стрим» тоже ожидают финальной версии закона. «Любые нововведения влекут за собой пересмотр подхода к подбору контента. Но пока нет полной ясности по некоторым положениям законопроекта, например, в каких случаях контент достаточно будет снабдить соответствующей возрастной маркировкой, а в каких – прибегать к перемонтажу. Поэтому пока мы не можем оценить масштаб трудозатрат», – комментирует представитель телекомпании.



Антон Мариевич, заместитель генерального директора «Медиамарт», считает, что принятие данного закона может повлиять на выбор закупаемого контента, но при этом в компании также ждут итоговой версии законопроекта, чтобы начать работу.



В юридическом отделе телеканала Travel+Adventure полагают, что каналу не придется вносить глобальные коррективы в редакторскую политику телеканала:

«Мы всегда стараемся не использовать в составе программ информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, в том числе отрицающую семейные ценности и дискредитирующую ценность материнства и отцовства».

А вот в компании «Первый ТВЧ» считают, что принятие данного законопроекта никак не повлияет на работу телеканалов. «Добавится установка редакторам отсмотра фиксировать данную тему. Производственные процессы не изменятся. Ранее подобные темы в контенте не встречали», - добавили в пресс-службе.

Напомним, когда законы принимались в первом чтении, депутаты почти единодушно объясняли это необходимостью защиты от внешнего негативного влияния, поскольку против России, по их словам, ведётся «гибридная война», и отказ от деторождения — один из её методов.

Перед голосованием с докладом выступил глава IT-комитета ГД Александр Хинштейн. По его словам, к законопроект поступило почти полтора десятка поправок, которые комитет отклонил.



После этого было несколько выступлений от фракций. Борис Чернышов заявил, что ЛДПР поддерживает законопроект. По его словам:

«Идея отказа от деторождения долгое время на мягких лапах входила в Россию через картинки, мемы, анекдоты, тем самым сформировав мнение, что отказ от детей — это нормально».

В целом большинство депутатов уверяли, что некая пропаганда якобы сделала такое явление модным.

Елена Драпеко также заверила, что «Справедливая Россия» поддерживает новые поправки, исходя из того, что «нужна имплементация в законодательсво указа президента о традиционных духовных ценностях»:

«Наше законодательство закладывалось в 90-е годы, когда права гражданина ставились выше интересов государства».

Именно это, по её словам, привело к катастрофической ситуации по многим традиционным проблемам.

От коммунистов выступила Нина Останина. Она поддержала высказавшихся ранее коллег из других фракций, отметив также, что согласно неким опросам среди молодёжи, семейные ценности стоят для них на пятом месте, а права и свободы на первом, поэтому:

«Чем быстрее указ президента приобретет законодательную форму, тем быстрее молодёжь поймёт, что такое традиционные ценности».

Она также выразила удивление ответом Минюста относительно ценностей: «Нравственные ценности не поддаются юридическому описанию. А безнравственные?» По её словам, 25% молодёжи предпочитает чайлдфри, и это пугает. Поэтому принимаемый закон должен воздействовать на молодёжь:

«Это превентивная норма. Чтобы оградить молодёжь от ненужных идеологий. А мы поможем им создать семьи и рожать детей».

Единоросска Ирина Яровая также подтвердила тезис, что закон просто продиктует и укрепит традиционные ценности, которые обсуждали коллеги.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект критикуют из-за рубежа, потому что «хотят, чтоб России не стало». «Без детей страны не будет. А идеология чайлдфри приведёт к тому, что рожать перестанут. Мы же не хотим, чтоб молодёжь росла в условиях, когда с помощью фобий будут создавать такие настроения. Мы хотим, чтоб женщина сама принимала решение, и чтоб на неё никто не давил, а мы создадим условия», — отметил он.

Вообще стоит заметить, что на этом заседании впервые был озвучен тезис, что данный закон направлен на продвижение вышеупомянутых ценностей как рычаг давления на мнение молодёжи. Некий такой каркас для их реализации, видимо, принудительного характера.

Закон о запрете был принят единогласно:

Принятие закон о штрафах за пропаганду отказа от деторождения прошло гораздо быстрее, выступающих, кроме докладчика от профильного комитета, не было. Закон также принят был единогласно.