Роскомнадзор продолжает считать Google виновным в замедлении YouTube

Продолжаем следить за ходом разбирательства россиян с надзорными органами и операторами связи по факту нарушения работы YouTube в России.





Один из пользователей написал жалобу в прокуратуру Санкт-Петербурга, поскольку увидел в действиях Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» нарушение закона «О связи» при оказании услуг по пропуску трафика, поскольку каждый гражданин имеет право на создание, поиск, получение, передачу и распространение информации.



Через пару недель прокуратура почему-то перенаправила его жалобы в Роскомнадзор, который в официальном ответе на обращение заявил, что «Ростелеком» не может быть привлечён к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП.

По словам РКН, владельцем видеосервиса YouTube является зарубежная компания Google LLC, которая уже два года официально не осуществляет деятельность в России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих сервисов в сетях связи на территории РФ, что приводит к снижению качества работы видеосервиса.



Надзорное ведомство также ещё раз упомянуло, что Google блокирует российские каналы, «популярные у российских пользователей». Кроме того, за неоднократное нарушение российского законодательства Google привлекался к административной ответственности и был оштрафован на общую сумму более 25 млрд рублей.

«Таким образом, причиной неудовлетворительного качества функционирования видеосервиса YouTube является самоустранение компании Google LLC от исполнения своих обязательств перед российскими пользователями, недобросовестное отношение к ведению бизнеса и нежелание осуществлять деятельность в соответствии с российскими законами», — говорится в ответе Роскомнадзора.

Поэтому Управление РКН по Северо-Западному Федеральному округу вынесло определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Второй документ, который получил пользователь, это уже непосредственно само «Определение об отказе», где также уточняется, что указанные заявителем в обращении обстоятельства не соответствуют требованиям, обозначенным в законе «О связи», нарушение которых влечёт административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 13.2.1 КоАП.

Оба документа есть в распоряжении Роскомсвободы.

Другой пользователь в сентябре текущего года подал административный иск к Роскомнадзору в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, о чём мы писали ранее. Недавно состоялось предварительное судебное заседание.

Роскомнадзор представил свои возражения. Копии протокола заседания и доводов РКН также есть в нашем распоряжении.

Надзорное ведомство утверждает, что владельцем YouTube является иностранная компания Google, а действующим законодательством не установлена обязанность для владельцев сайтов обеспечивать бесперебойное функционирование принадлежащих им информационных ресурсов. Следовательно, отсутствуют основания для проведения Роскомнадзором контроля за соблюдением компанией Google требований в связи с распространением информации в интернете в рамках указанного факта снижения на территории РФ скорости обмена данными с YouTube.

В итоге Роскомнадзор посоветовал пользователю предъявтиь свои претензии американской видеоплатформе, а такжде попросил суд отказать истцу в его исковых требованиях.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится в ноябре текущего года.

Исходя из представленных в документах ответов, РКН считает виноватым в нарушении работы YouTube в России компанию-владельца, то есть — Google.