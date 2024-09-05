В США арестованы 32 интернет-домена за «распространение российской пропаганды»

Американские власти объявили о масштабной операции по аресту 32 интернет-доменов, которые использовались для распространения российской дезинформации и влияния на президентские выборы 2024 года. Как сообщается на сайте Минюста США, эти домены были связаны с российскими государственными структурами, включая такие компании, как Social Design Agency, Structura National Technology и АНО «Диалог», которые «действовали под руководством Кремля».

По данным американского Минюста, операция носила название «Doppelganger» и включала использование подставных инфлюенсеров, фейковых профилей и контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Целью этих кампаний была дестабилизация американской политики, снижение международной поддержки Украины и продвижение пророссийских интересов в США и других странах. Кампания также пыталась повлиять на выборы за границей, в частности в Германии, Мексике и Израиле.

Одним из ключевых методов воздействия стало «киберсквоттинг» — создание сайтов с доменами, которые напоминают известные медиа-платформы. Например, одним из арестованных доменов был washingtonpost.pm, созданный для имитации сайта The Washington Post, на котором публиковались пророссийские материалы. Этот метод позволил маскировать пропаганду под контент признанных СМИ, что вводило пользователей в заблуждение.

Многие из этих сайтов распространяли материалы с критикой американской поддержки Украины и действий лидеров США, а также усиливали внутренние разногласия по ключевым политическим вопросам. В одном из случаев на сайте, имитировавшем CNN, публиковались материалы, направленные против миграционной политики США.

Представители Министерства юстиции США заявили, что российские компании использовали передовые технологии для создания фальшивых новостных сайтов и распространяли пропаганду через социальные сети, покупая рекламу и оплачивая услуги инфлюенсеров для увеличения охвата. Эти действия были направлены на подрыв доверия к выборам и создание напряженности среди различных демографических групп в США.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако отметила, что такие кампании использовали искусственно сгенерированные ложные нарративы, направленные на определенные регионы и слои населения. Это делалось с целью повлиять на исход президентских выборов в 2024 году, что «подчеркивает серьёзность угрозы иностранного вмешательства в демократические процессы США».

Кроме того, Министерство юстиции выдвинуло обвинения против двух граждан России — сотрудников телеканала RT, Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. Они обвиняются в финансировании контентной операции на сумму 10 миллионов долларов в штате Теннесси, направленной на создание и публикацию видео на крупных социальных платформах, таких как YouTube. Расследование показало, что они использовали подставные личности и скрывали истинные источники финансирования от американских комментаторов, с которыми заключали контракты на сотрудничество.

Арестованные домены и связанные с ними кампании указывают на расширение российской дезинформационной деятельности в преддверии выборов, отмечает Минюст США, заявив также, что это «уже третья операция по разоблачению российской пропаганды за последние два месяца, и власти будут продолжать бороться с иностранным вмешательством».