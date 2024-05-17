Совет ЕС запретил вещание четырёх связанных с Россией СМИ

Совет ЕС решил приостановить вещательную деятельность в странах объединения агентства РИА «Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты», а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение приостановить вещательную деятельность в ЕС еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и <спецоперацию> против Украины», – говорится в сообщении.

По словам европейских политиков, эти СМИ также «играют важную роль в дестабилизации соседних стран» и «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ»:

«Российская Федерация ведёт систематическую международную кампанию по манипулированию информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов с целью оправдать и поддержать <спецоперацию>, а также усилить свою стратегию дестабилизации соседних стран, в том числе ЕС и его государств-членов. В частности, деятельность по пропаганде, манипулированию информацией и вмешательству неоднократно и последовательно была направлена против украинского государства и его властей, украинских граждан, а также европейских политических партий, особенно в период выборов, а также против гражданского общества, ищущих убежища лиц, российских этнических меньшинств, гендерных меньшинств, а также против функционирования демократических институтов в ЕС».

При этом, как уточнили в Совете ЕС, ссылаясь на Хартию основных прав, согласованные меры не будут препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в Европейском Союзе другую деятельность, помимо вещания, например, — проводить исследования и брать интервью.