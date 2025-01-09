Facebook и Instagram «возвращаются к демократии». Реакция интернет-общественности

Глава Meta Марк Цукерберг заявил об отказе от строгой модерации контента на платформах компании, включая Facebook, Threads и Instagram. Новый подход заменяет традиционный фактчекинг системой «Примечаний сообщества» (применяется в X), позволяющей пользователям самим уточнять или исправлять спорные высказывания.

По словам Цукерберга, модерация часто допускала ошибки и создавала избыточную цензуру, что стало особенно заметно на фоне выборов в США. Новый подход направлен на «возвращение к истокам свободы слова» и снижение цензуры в обсуждениях.

«Когда Трамп был избран в 2016 году, традиционные СМИ безостановочно писали, как дезинформация угрожает демократии. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы, не став при этом арбитрами истины. Но фактчекеры оказались слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали, особенно в США», — признал Цукерберг.

«Мы создали множество сложных систем, чтобы модерировать контент. Но проблема сложных систем в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют только 1% контента, это все равно миллионы людей. И мы достигли точки, когда стало слишком много ошибок и цензуры», — продолжил Цукерберг, пообещав «восстановить свободу выражения мнений на наших платформах».





Кроме того, Цукерберг решил, что команды Meta по модерации контента переместят из Калифорнии в Техас. Ранее такое же решение о SpaceX принял Илон Маск.

Заявление вызвало полярные мнения. Некоторые сотрудники Meta раскритиковали его, считая, что это сигнал аудитории о снижении значимости фактов. Работники выразили опасения, что это приведёт к росту расистских и трансфобных высказываний.

«Это круто», — прокомментировал Илон Маск обращение Цукерберга. Маск также репостнул мнение пользователя X, который написал, что глава Meta «идет полностью против цензуры, следуя за Илоном и X».



Цукерберг открыто заявил о сотрудничестве с избранным президентом США Дональдом Трампом, что вызвало обсуждения о возможной политической мотивированности решений. Некоторые эксперты считают, что это попытка Meta сохранить своё влияние на фоне изменения политической обстановки.



Многие аналитики отметили сходство изменений с системой Community Notes на платформе X (бывший Twitter). Однако эксперты предупреждают, что это может привести к усилению дезинформации, как это уже произошло на платформе Маска.



Павел Дуров, основатель Telegram, отреагировал на заявление, подчеркнув независимость своей платформы от политической конъюнктуры. Telegram, по словам Дурова, продолжает поддерживать свободу слова, оставаясь независимым от внешнего давления:

«Я горжусь тем, что Telegram поддержал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно. Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США».

Филиппинская журналистка и лауреат Нобелевской премии Мария Ресса назвала отказ от фактчекинга «опасным прецедентом» для журналистики, акцентировав внимание на угрозах для безопасности и правдивости информации.

В своём заявлении глава Meta также критически оценил деятельность европейских цифровых регуляторов, обвинив их в продвижении цензуры. Европейская комиссия категорически отвергла обвинения Цукерберга, подчеркнув, что законы ЕС требуют удаления только нелегального контента. Представители ЕС заявили, что система «Примечаний сообщества» может быть рассмотрена для использования в регионе при выполнении всех требований.



Эксперты предупреждают, что ослабление модерации может отпугнуть рекламодателей, которые опасаются размещения своей продукции рядом с потенциально вредным контентом. Подобные проблемы уже привели к значительным финансовым потерям платформы X.



Сотрудники Meta выразили недовольство не только отказом от фактчекинга, но и назначением новых членов совета директоров, включая главу UFC Дану Уайта, обвиняемого в домашнем насилии. Это усилило напряжение внутри компании. К тому же назначение Уайта, открыто симпатизировавшего Трампу, рассматривается многими как политически ангажированное.



По словам экспертов, Meta рискует повторить ошибки X, что может привести к оттоку пользователей и падению ценности бренда. Однако Цукерберг уверен, что новый подход укрепит доверие аудитории.



Внедрение изменений начнётся с США. Успешность нового подхода станет очевидной в ближайшие месяцы, но уже сейчас ясно, что Meta вступила на путь серьёзных трансформаций, которые могут кардинально изменить её влияние на рынке.