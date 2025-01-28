Под запрет попали виниловые наклейки с Instagram-адресами

Проводя мониторинг реестра запрещённой информации, мы обнаружили там ссылку с предложением приобрести индивидуальные стикеры с изображением названия аккаунта в Instagram, а также логотипом соцсети:



reestr.rublacklist.net/ru/record/7839260

Подобные наклейки раньше часто можно было встретить на автомобилях, витринах магазинов и дверях офисов, на ноутбуках и других местах для публичной демонстрации своего адреса в общественных или рекламных целях.



Решение о блокировке данной страницы принял Ливенский районный суд по иску заместителя межрайонного прокурора области. В чём суть претензий, точно не известно — судебное решение пока не опубликовано.



Одна из самых вероятных, на наш взгляд, версий состоит в признании Meta, владеющей Facebook и Instagram, «экстремистской организацией» и запрете её в России. Соответственно, демонстрация логотипов может стать причиной для преследования. Уже был прецедент, когда за размещение логотипа Fb правозащитник из Екатеринбурга был подвергнут административному, а позже и уголовном преследованию по «демонстрации экстремистской символики». В 2023 году также стало известно о претензиях Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы к fashion-блогерке, ведущей свою деятельность в «Инсте».

Второй причиной могла бы стать антисанкционная политика, в рамках которой часто запрещают ссылки по продаже товаров из стран, которые ввели санкции против России. Чаще всего это касается сыров, мясных деликатесов и других продуктов. Компания, производящая наклейки, тоже находится за рубежом — в США, однако подобные запреты обычно находятся в зоне ответственнсти транспортных прокуратур. Поэтому «экстремистский» вариант кажется наиболее вероятным.