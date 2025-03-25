Госдума запретила рекламу на заблокированных интернет-платформах

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».



Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.



Как пояснил юридический эксперт «Роскомсвободы»:

«Помимо нежелательных и экстремистских, речь идёт про все заблокированные по ФЗ-149 ресурсы. То есть размещать там рекламу будет нельзя. Коснётся это всех пользователей Рунета, от общественных организаций и коммерческих компаний до обычных пользователей. Действовать будет общий административный состав, то есть ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Физлицам грозит штраф до 2500 рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин мотивировал принятие таких поправок тем, что несмотря на блокировку соцсетей, «чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг».



По его словам, «пользователи даже не задумываясь переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране».



Депутат считает, что этим решением парламент защищает интересы страны и граждан, а также «перекрывает один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов».



Володин также заявил, что «аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах иноагентов, и эта мера показала себя эффективной».



Как видно результатам голосования, поддержали новые цензурный поправки не все парламентарии:





«Депутаты запретили рекламу в Instagram и других заблокированных соцсетях. Это суть законопроекта, принятого сегодня во втором и третьем чтениях. Он подавался в как запрет размещать рекламу в нежелательных СМИ, но в реальности запретил рекламу на любых площадках, доступ к которым ограничен», — отмечает журналист Дмитрий Колезев.



По его словам, удар в первую очередь нанесён по малому бизнесу, для которого Instagram — очень понятная и удобная площадка. В связи с этим весьма сомнительным выглядит утверждение авторов, что документ якобы «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».



Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.