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25 March 2025

Госдума запретила рекламу на заблокированных интернет-платформах

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Запрет этот распространяется в том числе на ресурсы компании Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ) — Facebook и Instagram. Нарушителей ждут штрафы.
Фото: Canva

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях чтениях поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Закон устанавливает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Как пояснил юридический эксперт «Роскомсвободы»:

«Помимо нежелательных и экстремистских, речь идёт про все заблокированные по ФЗ-149 ресурсы. То есть размещать там рекламу будет нельзя. Коснётся это всех пользователей Рунета, от общественных организаций и коммерческих компаний до обычных пользователей. Действовать будет общий административный состав, то есть ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Физлицам грозит штраф до 2500 рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин мотивировал принятие таких поправок тем, что несмотря на блокировку соцсетей, «чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг».

По его словам, «пользователи даже не задумываясь переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране».

Депутат считает, что этим решением парламент защищает интересы страны и граждан, а также «перекрывает один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов».

Володин также заявил, что «аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах иноагентов, и эта мера показала себя эффективной».

Как видно результатам голосования, поддержали новые цензурный поправки не все парламентарии:



«Депутаты запретили рекламу в Instagram и других заблокированных соцсетях. Это суть законопроекта, принятого сегодня во втором и третьем чтениях. Он подавался в как запрет размещать рекламу в нежелательных СМИ, но в реальности запретил рекламу на любых площадках, доступ к которым ограничен», — отмечает журналист Дмитрий Колезев.

По его словам, удар в первую очередь нанесён по малому бизнесу, для которого Instagram — очень понятная и удобная площадка. В связи с этим весьма сомнительным выглядит утверждение авторов, что документ якобы «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

соцсети 149-ФЗ Facebook Instagram реклама 139-ФЗ Госдума 114-ФЗ 327-ФЗ нежелательные организации 230-ФЗ 232-ФЗ 292-ФЗ Meta

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