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29 November 2024

Россия не будет хранить резервы в биткоинах

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Власти объясняют это высокой волатильностью криптовалюты, а также «не ясно, по какой процедуре он эмитируется».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Россия в ближайшее время не планирует хранить бюджетные резервы в биткоинах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков:

«За биткоином стоят частные лица, причем до сих пор не ясно, по какой процедуре он эмитируется. Курс биткоина как частной валюты очень сильно колеблется. Я бы осторожно отнесся к этому инструменту, поэтому не считаю необходимым какие-то заначки создавать, тем более у нас в бюджете».

Он считает, что РФ не скоро придет к использованию цифрового золота в бюджетном процессе.

«Пока до этого далеко. Не вижу даже в отдаленной перспективе, что биткоин может стать у нас востребованной валютой, которая обращается внутри», — добавил Аксаков.

Криптовалюты же были узаконены для того, чтобы их можно было использовать для международных расчетов, также отметил он.

Кроме этого рассматривается идея о выпуске в рамках экспериментального режима криптовалютной карты с привязкой к нацвалюте:

«Вполне возможно, что эта система будет работать, наши граждане смогут пользоваться платежными картами, которые привязаны и к обычному банковскому счету, ну и к распределенному реестру, где обращаются криптовалюты. Так что время идёт вперед, кто знает, может быть, в будущем мы биткоины тоже будем в бюджетном процессе использовать, но пока до этого далеко. Пока я не вижу даже в отдаленной перспективе, что биткоин может стать у нас востребованной валютой, которая обращается внутри».

Закон, разрешающий внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов, вступил в силу 1 сентября. Центробанк до конца года намерен провести первые трансграничные платежи.

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