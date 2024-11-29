Россия не будет хранить резервы в биткоинах

Россия в ближайшее время не планирует хранить бюджетные резервы в биткоинах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков:

«За биткоином стоят частные лица, причем до сих пор не ясно, по какой процедуре он эмитируется. Курс биткоина как частной валюты очень сильно колеблется. Я бы осторожно отнесся к этому инструменту, поэтому не считаю необходимым какие-то заначки создавать, тем более у нас в бюджете».

Он считает, что РФ не скоро придет к использованию цифрового золота в бюджетном процессе.



«Пока до этого далеко. Не вижу даже в отдаленной перспективе, что биткоин может стать у нас востребованной валютой, которая обращается внутри», — добавил Аксаков.



Криптовалюты же были узаконены для того, чтобы их можно было использовать для международных расчетов, также отметил он.



Кроме этого рассматривается идея о выпуске в рамках экспериментального режима криптовалютной карты с привязкой к нацвалюте:

«Вполне возможно, что эта система будет работать, наши граждане смогут пользоваться платежными картами, которые привязаны и к обычному банковскому счету, ну и к распределенному реестру, где обращаются криптовалюты. Так что время идёт вперед, кто знает, может быть, в будущем мы биткоины тоже будем в бюджетном процессе использовать, но пока до этого далеко. Пока я не вижу даже в отдаленной перспективе, что биткоин может стать у нас востребованной валютой, которая обращается внутри».

Закон, разрешающий внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов, вступил в силу 1 сентября. Центробанк до конца года намерен провести первые трансграничные платежи.