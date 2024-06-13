В России смягчили наказание за нарушение авторских прав

В Уголовный кодекс внесли смягчающие ответственность преступников изменения в части незаконного использования объектов авторского права. Соответствующий закон подписал президент России.

Сейчас в примечании к ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) указано, что деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тыс. рублей, а в особо крупном размере — 1 млн рублей.



После принятия новых поправок, крупной суммой ущерба теперь считается, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 500 тыс. рублей, особо крупной — 2 млн рублей.



Имущественный ущерб, причинённый путём обмана или злоупотребления доверием, теперь считается крупным, если стоимость имущества превысила 1 млн рублей (было 250 тыс.), особо крупным — 4 млн (был 1 млн).

«Реализация положений Федерального закона позволит декриминализировать часть названных деяний либо смягчить уголовную ответственность за их совершение», — сказано в сообщении на сайте президента России.

В Правительстве ранее отмечали, что предлагаемые изменения позволят декриминализовать порядка 26 процентов преступлений по статье о нарушении авторских и смежных прав и 20 процентов преступлений, предусмотренных статьей о причинении имущественного ущерба.

Правообладатели вряд ли получат какую-то выгоду от нового закона, считает юридический эксперт «Роскомсвободы», но если в целом говорить о «порогах», то «с учётом инфляции их давно следовало пересмотреть». Юрист также добавил:

«Теоретически станет легче людям, пользующимся „пиратским“ софтом, стоимость которого в некоторые случаях легко может превышать 100 тысяч рублей».

Это же касается и компаний, которые зачастую ставят себе «пиратку».