США обвиняет российские интернет-сервисы в пиратстве и распространении контрафакта

Социальная сеть «ВКонтакте» и маркетплейс «Авито» попали в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на отчет USTR за 2024 год, опубликованный 8 января.



Согласно документу, «ВКонтакте» с 2022 года «отказывается» сотрудничать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» якобы игнорирует «многочисленные запросы от правообладателей и не принимает меры по борьбе с продажей контрафактной продукции».



В отчете USTR говорится, что обе площадки не выполняют требования американских правообладателей, которые продолжают настаивать на соблюдении своих авторских прав. «ВКонтакте» и «Авито» попадали в список USTR и годом ранее.



Также среди российских сервисов в отчёте упоминаются торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также ТЦ «Горбушкин двор». Все последние — не первый раз в списке.



В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В VK отказались от комментариев.