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13 January 2025

США обвиняет российские интернет-сервисы в пиратстве и распространении контрафакта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В соответствующий список торгового представительства Соединённых Штатов внесены «ВКонтакте», «Авито», Rutracker и другие площадки.

Социальная сеть «ВКонтакте» и маркетплейс «Авито» попали в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на отчет USTR за 2024 год, опубликованный 8 января.

Согласно документу, «ВКонтакте» с 2022 года «отказывается» сотрудничать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» якобы игнорирует «многочисленные запросы от правообладателей и не принимает меры по борьбе с продажей контрафактной продукции».

В отчете USTR говорится, что обе площадки не выполняют требования американских правообладателей, которые продолжают настаивать на соблюдении своих авторских прав. «ВКонтакте» и «Авито» попадали в список USTR и годом ранее.

Также среди российских сервисов в отчёте упоминаются торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также ТЦ «Горбушкин двор». Все последние — не первый раз в списке.

В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В VK отказались от комментариев.

ВКонтакте Rutracker США пиратство Авито контрафакт

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