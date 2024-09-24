Исследование: Apple тайно удаляет VPN-приложения из российского App Store

Проект GreatFire, который отслеживает состояние веб-сайтов, подвергающихся цензуре, обратил внимание на проблему удаления компанией Apple приложений VPN из российского App Store.

Им было проведено исследование с помощью платформы App Store Monitor (ASM), которое следит за доступностью приложений в App Store, в результате чего пришёл к вызывающим опасения выводам — GreatFire изложил их в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Роскомсвободы».

Вот ключевые выводы:

Значительное расхождение с официальными отчётами: Несмотря на то, что Роскомнадзор официально заявил о блокировке по его требованию в App Store 25 VPN-приложений, исследование выявило, что Apple "без лишнего шума" убрала почти 60 VPN-приложений с начала июля по 18 сентября 2024 года, доведя общее количество недоступных VPN-приложений до 98.

Несмотря на то, что Роскомнадзор официально заявил о блокировке по его требованию в App Store 25 VPN-приложений, исследование выявило, что Apple "без лишнего шума" убрала почти 60 VPN-приложений с начала июля по 18 сентября 2024 года, доведя общее количество недоступных VPN-приложений до 98. Продолжающееся удаление без уведомлений: Более 20% протестированных VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений, что подрывает прозрачность в российском App Store.

Более 20% протестированных VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений, что подрывает прозрачность в российском App Store. Скоординированные модели удаления: они были сосредоточены на определенные даты, что свидетельствует о скоординированных действиях Apple, потенциально выходящих за рамки запросов Роскомнадзора, а не о добровольном отзыве со стороны разработчиков VPN.

«Тайное удаление Apple почти 60 VPN-приложений из российского App Store не только вызывает тревогу — это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности, — считает Бенджамин Исмаил, директор проекта App Censorship в GreatFire. — Одностороннее ограничение доступа к этим важным инструментам без прозрачности или должного процесса делает Apple соучастником в обеспечении государственной цензуры. Мы требуем, чтобы Apple соблюдала свои обязательства в области прав человека и предоставила чёткое объяснение этих действий».



Цель исследования заключалась в том, чтобы проверить утверждения Роскомнадзора, переданные российским агентством «Интерфакс», о том, что регулятор распорядился убрать 25 VPN-приложений из App Store. Также было необходимо оценить масштабы блокировки VPN со стороны российских властей, определить количество заблокированных VPN и степень их недоступности в российском App Store.



В рамках исследования было протестировано более 360 VPN-приложений по всему миру, проведено более 63 000 индивидуальных тестов в 175 App Store.

Хронология удалений

Исследование выявило закономерность ограничений, которые преимущественно происходили в июле, августе и сентябре 2024 года, после первых публичных сообщений Роскомнадзора о блокировках VPN:

До июля 2024 года: Уже 32 VPN-приложения были недоступны до лета.

Начало июля 2024 года: Волна блокировок произошла с 4 по 7 июля, затронув более десятка приложений, включая крупные сервисы, такие как CyberGhost VPN и ExpressVPN.

Удаления после 7 июля: С 8 июля по 11 августа было убрано ещё 30 приложений.

Apple должна предоставить объяснение своих действий по удалению VPN-приложений, особенно если это превысило официальные запросы Роскомнадзора, – считают исследователи.

Более детально с исследованием можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.