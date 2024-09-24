Исследование: Apple тайно удаляет VPN-приложения из российского App Store

Проект GreatFire, который отслеживает состояние веб-сайтов, подвергающихся цензуре, обратил внимание на проблему удаления компанией Apple приложений VPN из российского App Store.
Им было проведено исследование с помощью платформы App Store Monitor (ASM), которое следит за доступностью приложений в App Store, в результате чего пришёл к вызывающим опасения выводам — GreatFire изложил их в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Роскомсвободы».
Вот ключевые выводы:
«Тайное удаление Apple почти 60 VPN-приложений из российского App Store не только вызывает тревогу — это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности, — считает Бенджамин Исмаил, директор проекта App Censorship в GreatFire. — Одностороннее ограничение доступа к этим важным инструментам без прозрачности или должного процесса делает Apple соучастником в обеспечении государственной цензуры. Мы требуем, чтобы Apple соблюдала свои обязательства в области прав человека и предоставила чёткое объяснение этих действий».
Цель исследования заключалась в том, чтобы проверить утверждения Роскомнадзора, переданные российским агентством «Интерфакс», о том, что регулятор распорядился убрать 25 VPN-приложений из App Store. Также было необходимо оценить масштабы блокировки VPN со стороны российских властей, определить количество заблокированных VPN и степень их недоступности в российском App Store.
В рамках исследования было протестировано более 360 VPN-приложений по всему миру, проведено более 63 000 индивидуальных тестов в 175 App Store.
Хронология удалений
Исследование выявило закономерность ограничений, которые преимущественно происходили в июле, августе и сентябре 2024 года, после первых публичных сообщений Роскомнадзора о блокировках VPN:
До июля 2024 года: Уже 32 VPN-приложения были недоступны до лета.
Начало июля 2024 года: Волна блокировок произошла с 4 по 7 июля, затронув более десятка приложений, включая крупные сервисы, такие как CyberGhost VPN и ExpressVPN.
Удаления после 7 июля: С 8 июля по 11 августа было убрано ещё 30 приложений.
Apple должна предоставить объяснение своих действий по удалению VPN-приложений, особенно если это превысило официальные запросы Роскомнадзора, – считают исследователи.
Более детально с исследованием можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.