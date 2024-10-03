SWIFT готовится к запуску торговли криптовалютами и токенами

Международная система расчетов SWIFT, которая ежедневно передаёт миллионы финансовых сообщений между более чем 11 тысячами банков и организаций по всему миру, готовится к запуску криптовалютной торговли уже в 2025 году.

Этот шаг является результатом многолетних испытаний, которые начались еще в 2021 году, с целью создания взаимосвязанной инфраструктуры для цифровых валют и токенизированных активов. SWIFT планирует соединить традиционные финансовые системы с миром цифровых активов, устраняя так называемые «цифровые острова» — изолированные блокчейн-платформы, которые часто не могут взаимодействовать друг с другом.

Система позволит банкам, как коммерческим, так и центральным, обрабатывать транзакции с криптовалютами, а также работать с токенами, используя безопасную сеть SWIFT. Эти транзакции охватят как платежи, так и расчеты по ценным бумагам, что должно значительно ускорить принятие блокчейн-технологий в финансовом секторе.

Испытания на живой сети, которые запланированы на следующий год, станут важным шагом в интеграции криптовалют в традиционные банковские системы. Главной целью является обеспечение взаимодействия цифровых активов, созданных на разных платформах. Это предотвратит их изоляцию и обеспечит интеграцию с традиционными финансовыми системами, отмечает директор по инновациям SWIFT Том Шах:

«Криптовалюты и цифровые активы могут значительно изменить финансовый мир, но для этого они должны быть способны работать с уже существующими системами».

Компания уже продемонстрировала, что её инфраструктура способна поддерживать обмен токенизированными активами через различные блокчейн-сети. Ранее в экспериментах SWIFT принимали участие такие крупные банки, как Deutsche Bank, HSBC и Santander, и хотя участники предстоящих испытаний пока не раскрываются, можно ожидать, что в проекте снова будут задействованы крупнейшие мировые финансовые организации. Запуск живых испытаний, которые впервые будут проходить на сети SWIFT, свидетельствует о готовности системы адаптироваться к новым вызовам и сохранить свою значимость в мире, где блокчейн и цифровые активы становятся всё более востребованными.