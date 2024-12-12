Telegram опубликовал данные по заблокированным группам и каналам

Мессенджер Telegram разместил в публичном пространстве данные о блокировке каналов и контента, нарушающих политику мессенджера или законы. Статистика охватывает период с 12 декабря 2023 года по 11 декабря года текущего.

Вкладка «Обзор модерации Telegram» со статистикой появилась на сайте компании. Сообщается, что в 2024 году в мессенджере было заблокировано 15,3 млн групп и каналов:

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами».

За текущий год было заблокировано почти 702 тыс. групп, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми (CSAM), а также около 129 тыс. групп и каналов, которые были связаны с террористической деятельностью. Было удалено более 100 млн единиц контента террористической направленности.

В Telegram добавили, что с 2015 года процесс модерации сочетал в себе прием жалоб пользователей с проактивным мониторингом на основе машинного обучения, в этом году появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.