English Русский
News
12 December 2024

Telegram опубликовал данные по заблокированным группам и каналам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Вкладка «Обзор модерации Telegram» появилась на сайте компании. Всего блокировке подверглось более 15 миллионов каналов и групп.
Фото: Canva

Мессенджер Telegram разместил в публичном пространстве данные о блокировке каналов и контента, нарушающих политику мессенджера или законы. Статистика охватывает период с 12 декабря 2023 года по 11 декабря года текущего.

Вкладка «Обзор модерации Telegram» со статистикой появилась на сайте компании. Сообщается, что в 2024 году в мессенджере было заблокировано 15,3 млн групп и каналов:

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами».

За текущий год было заблокировано почти 702 тыс. групп, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми (CSAM), а также около 129 тыс. групп и каналов, которые были связаны с террористической деятельностью. Было удалено более 100 млн единиц контента террористической направленности.

В Telegram добавили, что с 2015 года процесс модерации сочетал в себе прием жалоб пользователей с проактивным мониторингом на основе машинного обучения, в этом году появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.

Telegram модерация статистика

Similar articles

Заблокированы 13 Telegram-каналов за незаконную продажу выписок ЕГРН
«Одноклассники» начали выявлять «токсичные» комментарии с помощью ИИ
Telegram отчитался о сотрудничестве с властями разных стран по запросам о пользователях
В ООН назвали Telegram «главным инструментом криминала в Юго-Восточной Азии»
Дуров: Telegram раскрывает IP-адреса и телефоны преступников с 2018 года
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт