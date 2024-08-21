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21 August 2024

К борьбе с кибератаками привлекут соцсети, приложения и онлайн-магазины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Ранее Минцифры рассматривало в качестве участников новой платформы телеком-операторов, банки и IT-компании, но впоследствии решило расширить число акторов.
Фото: Depositphotos

К платформе для противодействия киберугрозам, разрабатываемой Минцифры России для объединения усилий с бизнесом и силовыми структурами, могут привлечь социальные сети, российских разработчиков мобильных приложений и маркетплейсы.

Банки и телеком-компании играли ключевую роль в обсуждении инициативы, что позволяло привлечь нужные экспертизы и ресурсы для реализации проекта «ТелекомЦерт». Но, как выяснил «Ъ», привлечение более широкого круга участников министерство обсуждает с весны текущего года.

Предполагается, что на платформе госструктуры смогут обмениваться с бизнесом информацией о киберинцидентах и мошеннических действиях. Запуск платформы запланирован на конец 2026 года, заявляли в Минцифры.

Взаимодействие с соцсетями и разработчиками мобильных приложений позволит оперативно блокировать мошеннические схемы, связанные с кражей персональных данных, объяснил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Объединение усилий силовых структур, банков, операторов связи и других IT-компаний позволит создавать единую картину киберугроз, что обеспечит более эффективный анализ и своевременное реагирование на киберпреступления, которые зачастую имеют транснациональный характер, добавил он.

По данным «Ъ», в настоящее время в России работают такие ИТ-системы противодействия киберугрозам, как Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) от Федеральной службы безопасности (ФСБ), «Антифрод» от Роскомнадзор, «Антифишинг» от Минцифры России и Финансовый центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) от Центрабанка России. «ТелекомЦерт» должен же объединить эти все ИТ-системы как единый центр борьбы с мошенничеством в стране.

В случае появления вызовов со стороны мошенников состав участников платформы и алгоритмы взаимодействия должны дополняться, считают в Сбербанке. В Tele2 подтвердили, что принимают участие в рабочей группе по обсуждению инициативы. Оператор готов делиться экспертизой для противодействия угрозам в части телефонного фрода, говорят в компании.

«В связи с огромным объёмом мошенничеств подобная платформа нужна. Но важно, чтобы в разработку «ТелекомЦерт» были включены и другие компании отрасли — микрокредитные организации и т. п., также вендоры банковских решений. Они поставляют в финансовые организации программы, которые должны быть интегрированы с «ТелекомЦерт», для этого требуется организовать взаимодействие на ранних этапах разработки со всеми игроками», - сказал глава комитета по информационной безопасности (ИБ) Ассоциации российских банков Андрей Федорец.

Учитывая количество пользователей отечественных соцсетей и то, как тесно переплетаются сегодня ИТ-сервисы, интеграция соцсетей в «ТелекомЦерт» была бы полезной, считает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Например, информация о мошеннических действиях с VK ID могла бы помочь другим ИТ-сервисам уменьшить масштаб кибератаки.

соцсети IT-бизнес банки приложения ГосСОПКА кибератаки ТелекомЦерт

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