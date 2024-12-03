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3 December 2024

США намерены ограничить брокерам продажу личных данных граждан

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Новый проект закона направлен на борьбу с «лазейками в регулировании» и на усиление защиты чувствительных данных, включая номера социального страхования и телефонов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В США предложен новый законопроект, который запретит брокерам данных продавать чувствительную персональную информацию граждан, сообщает TechCrunch. По заявлению Бюро по защите прав потребителей (CFPB), это ограничение коснётся, в частности, номеров социального страхования, номеров телефонов и финансовой информации. Законопроект, предложенный в рамках федерального закона «О справедливой кредитной отчётности» (FCRA), направлен на борьбу с так называемыми «лазейками в регулировании».

По словам директора CFPB Рохита Чопры, брокеры данных активно обходили FCRA, утверждая, что они не подпадают под его действие. Новый проект закона призван «пресечь массовое уклонение» и установить строгие меры контроля.

CFPB предлагает приравнять брокеров данных к кредитным бюро и компаниям, занимающимся проверкой данных, которые уже регулируются FCRA. Это означает, что такие компании не смогут продавать информацию, которая идентифицирует конкретных лиц.

Инициатива возникла на фоне растущего внимания к деятельности брокеров данных, которые получают прибыль от продажи данных, иногда теряя их из-за утечек. По словам Чопры, такие действия брокеров создают «ошеломляющие» проблемы, делая данные доступными для тех, кто готов заплатить за них.

Данный законопроект поддерживает цели Конгресса, обозначенные при принятии FCRA в 1970 году. В то время как многие западные демократии приняли национальные законы о защите данных, США остаются единственной страной без таких всеобъемлющих законов.

CFPB отмечает, что публикация нового правила состоится в Федеральном реестре, и обсуждение документа продлится до марта 2025 года.

Однако перспектива принятия закона остаётся неясной на фоне политической неопределённости. Администрация Трампа, которая планирует начать масштабную дерегуляцию в стране, может пересмотреть инициативу. Тем не менее, представители CFPB подчеркнули, что проблема угроз со стороны брокеров данных вызывает «широкую двухпартийную поддержку».

Если законопроект будет принят, он станет важным шагом в обеспечении ответственности за нарушение федерального законодательства и защиту американцев от неправомерного использования их данных.

персональные данные США брокеры данных

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