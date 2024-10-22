США ограничат передачу данных в «представляющие угрозу» страны

Министерство юстиции США представило новые правила, призванные защитить личные данные американцев от попадания в руки стран, которые «представляют угрозу национальной безопасности», — таких как Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.



Инициатива реализует указ президента Джо Байдена, выпущенный ранее в 2024 году, который предусматривает строгий контроль над трансграничными операциями с данными. В частности, правила запрещают передачу данных, если информация может быть использована для кибератак или других враждебных действий.



Новый регламент предусматривает запрет на передачу данных в случае превышения установленных объёмов. Например, компаниям США запрещено передавать:

генетическую информацию более 100 человек в течение года в указанные страны;

геоданные и биометрические идентификаторы более 1 000 граждан;

финансовую и медицинскую информацию более 10 000 человек;

персональные данные свыше 100 000 человек. Персональными данными здесь считаются имена, связанные с идентификаторами устройств, а также номера социального страхования (SSN) и водительских удостоверений.

Особые меры применяются к данным, принадлежащим военнослужащим и госслужащим: передача такой информации категорически запрещена. Аналогичный запрет распространяется на сделки с данными, если есть основания полагать, что они окажутся в распоряжении одной из целевых стран. Основное внимание будет уделено брокерам данных, занимающимся продажей собранной информации третьим лицам.



Важным аспектом новых правил является запрет на передачу данных через транснациональные сделки, если есть вероятность, что данные окажутся в распоряжении указанных стран. Это включает информацию, собранную через популярные приложения, такие как TikTok, если они могут передать данные пользователям в Китай.



Министерство юстиции будет контролировать соблюдение правил, включая наложение штрафов за нарушения. Компании, участвующие в трансграничных операциях с данными, обязаны внедрить строгие меры безопасности и отчетности, чтобы гарантировать, что их данные не попадут в руки враждебных стран.



Эти меры являются частью более широкой стратегии США по защите своих данных от кибершпионажа и обеспечения безопасности граждан, особенно на фоне усиления напряженности в области киберугроз и международных отношений.