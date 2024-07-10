Vimeo тоже внедряет систему меток для созданного с помощью ИИ контента

Видеохостинг Vimeo присоединился к YouTube, TikTok и Meta (признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), внедрив систему меток для контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Новые изменения в условиях обслуживания и правилах сообщества теперь обязывают создателей контента указывать зрителям, когда их видео с реалистичным содержанием создано или изменено искусственным интеллектом. Это поможет избежать путаницы между реальным и фальшивым контентом.

На видео будет появляться особая метка внизу, указывающая, что создатели добровольно раскрыли использование ИИ. При загрузке или редактировании видео создатели могут выбрать чекбокс для контента, созданного ИИ, и указать, использовался ли ИИ для аудио, визуальных элементов или был применён для них обоих.

В настоящее время Vimeo оставляет решение о маркировке контента на усмотрение создателей. Однако компания работает над автоматизированной системой, которая будет обнаруживать ИИ и маркировать соответствующий контент. В официальном блоге генеральный директор Филип Мойер написал:

«Наша долгосрочная цель — разработать автоматизированные системы маркировки, которые смогут надежно обнаруживать контент, созданный ИИ, что повысит прозрачность и уменьшит нагрузку на создателей».

Мойер, который присоединился к компании только в апреле этого года, ранее говорил о позиции Vimeo по отношению к ИИ. В другом блоге он сообщил пользователям, что Vimeo защищает контент, созданный пользователями, от использования ИИ-компаниями, запрещая обучать генеративные ИИ-модели на видео, размещенных на платформе. Аналогично, генеральный директор YouTube Нил Мохан четко заявил, что использование видео на платформе для обучения моделей, включая OpenAI Sora, является нарушением условий обслуживания.