Бескомиссионные переводы самому себе, «секретный» ЕГРН. Что ещё вступает в силу в мае?

В мае вступает в силу сразу несколько законов, тем или иным образом касающихся Рунета.

Вырастет лимит переводов между своими счетами без комиссии

С 1 мая россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы. Коснётся это в том числе системы быстрых платежей (СБП).

За переводы другим людям до 100 000 руб. комиссии нет, а свыше этой суммы — 0,5%, но не более 1500 руб. Это следует из вступающего в силу в тот же день решения ЦБ.

Секретный реестр недвижимости

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) станет беднее с 1 мая. Законодатель изменил порядок учета объектов, информация о которых составляет государственную тайну. Теперь регистрировать будут лишь право собственности публично-правового образования, то есть самой РФ, на такие объекты.

Права хозяйственного ведения, оперативного управления, бессрочного и безвозмездного пользования будут возникать с даты подписания договора, а не после регистрации такого договора в Росреестре. А в отношении отдельных объектов госсобственности кадастровый учет и регистрацию прав осуществлять вообще не будут. Список таких объектов должен утвердить кабмин.

Меняются правила приема абитуриентов на целевое обучение

С 1 мая вступают в силу изменения по приему абитуриентов на целевое обучение. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, новые правила целевого набора — основная новинка предстоящей приемной кампании.



Закон определяет, что целевое обучение — это получение профессионального образования в соответствии с договором, предусматривающим трудоустройство после получения диплома в соответствии с полученной квалификацией. Абитуриент, поступающий на программу высшего или среднего профобразования, вправе заключить такой договор с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ или местного самоуправления, юрлицом или индивидуальным предпринимателем.



Теперь все потенциальные заказчики целевого обучения будут публиковать предложения о заключении целевых договоров в открытом доступе на портале «Работа в России». Этот портал интегрирован в суперсервис «Поступление в вуз онлайн», и абитуриенты смогут подавать заявки на заключение договора прямо на портале «Госуслуги», опираясь на предложения заказчика.

Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров

Финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров, составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

Родственники пропавших начнут сдавать ДНК

Близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации. Закон об этом вступает в силу 15 мая.



Порядок направлен на повышение эффективности розыска лиц, пропавших без вести. Геномная регистрация необходима для идентификации пропавших, а также для установления личности неопознанных трупов.



По данным на начало 2023 года, в России находились в розыске почти 28 тыс. человек, пропавших без вести. В том числе 960 несовершеннолетних. При этом за 2022 год установлена судьба более 7,5 тыс. человек.



Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации, будет храниться до установления места нахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Под близкими родственниками лица, пропавшего без вести, понимаются лица, находящиеся в биологическом родстве с ним: родители, дети, полнородные братья или сестры.

Упрощения для бизнеса

С 31 мая изменятся правила, которые регулируют порядок уведомлений о ведении бизнеса. Можно будет не сообщать властям об изменении местонахождения юридического лица или места фактического осуществления деятельности, об изменении места жительства ИП или места осуществления деятельности и о реорганизации юридического лица. Такие сведения попадут в реестр уведомлений автоматически из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Кроме того, власти сократили перечень работ и услуг, уведомлять о начале деятельности по которым не нужно. Например, из него убрали деятельность в области фотографии, ремонта и обслуживания компьютеров и перевозки грузов.