DLBI: На хакерском форуме появилась база данных «ВТБ-клиенты»

Telegram-канал «Утечки информации» (DLBI) сообщил, что на теневом форуме появилась база данных под названием «ВТБ-клиенты», содержащая 6,1 миллионов строк.



В базе есть:

ФИО,

номера телефонов,

адреса эл. почты,

даты рождения.

«Известно, что данная база была составлена (обогащена) из нескольких других баз. За основу взята база, содержащая только номера телефонов и цифровые идентификаторы, размером более 9 млн строк и актуальностью 05.2022», — пишет DLBI.



Проект провёл проверку случайных телефонных номеров из оригинальной базы (9 млн телефонов) через Систему быстрых платежей и обнаружил, что для всех этих номеров доступен банк «ВТБ».



Утечки данных клиентов ВТБ не было, угрозы для финансовой безопасности клиентов банка нет, уже заявила пресс-служба кредитной организации в ответ на запросы СМИ.



«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная „база данных“ не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — отметили в пресс-службе.