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31 October 2024

DLBI: На хакерском форуме появилась база данных «ВТБ-клиенты»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Банк ВТБ в свою очередь уже заявил, что утечек данных клиентов не было, угрозы для их финансовой безопасности нет.
Фото: Canva

Telegram-канал «Утечки информации» (DLBI) сообщил, что на теневом форуме появилась база данных под названием «ВТБ-клиенты», содержащая 6,1 миллионов строк.

В базе есть:

  • ФИО,
  • номера телефонов,
  • адреса эл. почты,
  • даты рождения.

«Известно, что данная база была составлена (обогащена) из нескольких других баз. За основу взята база, содержащая только номера телефонов и цифровые идентификаторы, размером более 9 млн строк и актуальностью 05.2022», — пишет DLBI.

Проект провёл проверку случайных телефонных номеров из оригинальной базы  (9 млн телефонов) через Систему быстрых платежей и обнаружил, что для всех этих номеров доступен банк «ВТБ».

Утечки данных клиентов ВТБ не было, угрозы для финансовой безопасности клиентов банка нет, уже заявила пресс-служба кредитной организации в ответ на запросы СМИ.

«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная „база данных“ не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — отметили в пресс-службе.

персональные данные хакеры утечки ВТБ

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