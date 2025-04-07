Работа зарубежных хостинг-провайдеров в РФ может быть ограничена

Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга в случае рисков для российских ресурсов. Эти меры ведомство может принять в рамках закона №406-ФЗ, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства:

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ».

В РКН напомнили, что данный закон был принят для защиты владельцев ресурсов от угроз, и, согласно ему, к компаниям, оказывающим услуги хостинга, было установлено несколько требований, в том числе обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с ЦМУ ССОП для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга. Часть зарубежных компаний эти требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций.



«Иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей. На серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям», — сообщили в Роскомнадзоре.



Согласно закону о «приземлении», иностранные IT-компании с посещаемостью в России более 500 тыс. человек в сутки должны создать представительства в России, форму для обратной связи и завести личные кабинеты на сайте РКН. С декабря 2023 года хостинг-провайдеров также обязали войти в реестр РКН и идентифицировать своих клиентов.