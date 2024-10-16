Wikimedia не удовлетворила ни одного запроса России на удаление или изменение контента

Wikimedia Foundation опубликвала отчёт о прозрачности за январь-июнь 2024 года.

В блоге фонда говорится:

«Дважды в год мы публикуем отчет о прозрачности, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы. Этот отчет о прозрачности содержит выборку интересных случаев, полученных «Фондом Викимедиа» в течение соответствующего отчетного периода, а также часто задаваемые вопросы. В нем также подробно описываются различные типы запросов, полученных «Фондом Викимедиа» за отчетный период, а также страны их происхождения и другая информация».

К сожалению, цель фонда Wikimedia по продвижению свободно доступной информации иногда может быть несовместима с целями государственных и частных организаций, также отмечается в блоге.

«Эти организации могут пытаться изменить или удалить информацию о проектах «Викимедиа» или пытаться получить непубличную информацию. В таких ситуациях Фонд вмешивается, чтобы защитить жизненно важные принципы движения конфиденциальности пользователей и свободы выражения мнений. Он также подчёркивает и защищает право сообщества волонтеров решать, какой образовательный контент доступен через проекты. Эти первые принципы являются ключевыми, когда Фонд оценивает входящие запросы», — сообщает Wikimedia.

Когда точные факты скрываются или удаляются, или люди боятся делиться информацией из-за слежки, свободные знания и работа Фонда, а также самой энциклопедии Wikipedia по обеспечению их глобальной доступности оказываются под угрозой, поэтому:

«Когда Фонд получает запрос, мы тщательно его оцениваем и отклоняем те запросы, которые могут нанести ущерб правам пользователей или повлиять на их способность определять, какой контент должен быть в проектах. И когда мы должны отреагировать на небольшое количество действительных уведомлений об удалении, которые мы получаем, то сообщаем вам об этом».

Фонд рассказал о запросах, касающихся пользовательской информации, изменения или удаления контента, требований по борьбе с пиратскими материалами, по исполнению новых европейских законов об онлайн-платформах и других взаимодействиях с государствами, компаниями и частными лицами.

Запросов на удаление или изменение контента всего было 350, из них удовлетвоён только 1.

Если говорить о затронутом контенте, то в «Английской Википедии» запросы 79 единиц контента, во Французской — 65, и как раз один из них был выполнен. 39 единиц затронутого контента располагались на «Викискладе», 24 — на «Немецкой Википедии», 18 — на «Русской Википедии» и так далее.

Правительственных запросов Wikimedia получила 36, из которых 22 были направлены государственными органами РФ. Следом по количеству идёт Пакистан — 2 запроса, и ещё 12 стран по одному запросу.

«С января по июнь 2024 года мы получили 350 запросов на изменение или удаление контента проекта. 11 из этих запросов были запросами на основе права на удаление, связанными с учетными записями пользователей. Когда мы получаем такой запрос, мы предоставляем пользователю информацию о процессе исчезновения, инициированном сообществом», — уточняет Фонд.

Запросов на раскрытие пользовательской информации Wikimedia получила 26, выполнила 2.



«Свобода слова имеет важное значение для движения Wikimedia — проекты не могут процветать в экосистеме, где люди не могут свободно говорить, — уточняет Фонд. — Наши пользователи доверяют нам защиту их личности от незаконного раскрытия, и мы серьезно относимся к этой ответственности. Однако каждый год правительства, частные лица и корпорации просят нас раскрыть данные пользователей. Часто у нас нет непубличной информации для раскрытия, поскольку мы собираем мало непубличной информации о пользователях и храним ее в течение короткого периода времени. Но когда у нас есть данные, мы тщательно оцениваем каждый запрос, прежде чем рассматривать возможность раскрытия. Если запросы не соответствуют нашим стандартам — если они слишком общие, неясные или нерелевантные — мы дадим отпор от имени наших пользователей».

Если говорить о типе запрашиваемой информации, то большая часть информации о контенте в проектах Wikimedia — это общедоступный контент статей и страниц проектов; «неконтентная» информация относится к такой информации как IP-адреса или информация об агенте пользователя. По «неконтенту» было 100% запросов.

Более детально с отчётом можно ознакомиться здесь.