«Яндекс браузер» выявил более 400 тысяч фишинговых сайтов при помощи ИИ

За последние пять месяцев «Яндекс браузер» при помощи искусственного интеллекта (ИИ) выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов. Такие результаты показывает статистика компании, с которой ознакомились «Ведомости». По данным «Браузера», российские интернет-пользователи каждый день пытаются перейти на фишинговые ресурсы примерно 1,5 млн раз, в 90% случаев это переходы с мобильного телефона, в том числе из мессенджеров, писем и приложений.

«Яндекс» тестирует обнаружение фишинговых сайтов с помощью нейросети с ноября 2023 года. ИИ проверял сайты, прежде чем «пускать» на них пользователей. Алгоритмы анализировали время создания ресурса, продолжительность проведённого на нём времени, частоту посещений, а также выдавался ли сайт в поисковой выдаче или на него перешли с какого-либо сервиса.

«Например, у компании появляется новый одностраничный сайт, он создан несколько часов назад, зарегистрирован на частное лицо, а не на эту компанию, тогда алгоритмы могут принять его за фишинговый», — проиллюстрировал представитель «Яндекс браузера».

Точность определения фишинговых сайтов «Яндекс браузером» составляет 99,9%, уверяют в компании. Там рассказали, что алгоритмы находят в день более 1500 таких сайтов, из них настоящими оказываются один-два.

Сейчас нейросети учатся выявлять новые виды фишинга. В частности, в последнее время сайты стали всё чаще имитировать приложения банков, платформы для работы с криптобиржами и дейтинговые сервисы, которые магазины приложений у себя удалили. «Мошенники очень изобретательны. Мы находили мошеннические страницы, которые предлагали помощь пострадавшим от мошенничества в интернете», — отметили в «Браузере».

Ранее сегодня стало известно, что число судебных споров вокруг использования ИИ выросло на 60%.

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