YouTube просит россиян удалить видео про обход блокировок

YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как следует из уведомления (копия есть у РБК), в связи с этим YouTube предупредил, что, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может быть вынуждена заблокировать контент.



Представитель Роскомнадзора подтвердил, что они направили требования об удалении материалов, популяризирующих использование VPN и других способов обхода блокировок:

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту».

Напомним, закон о запрете информации про обход блокировок вступил в силу 1 марта текущего года. Полномочия по блокировке такого рода контента были возложены на Роскомнадзор.



В июле надзорное ведомство потребовало от Google, который владеет YouTube, разблокировать более 200 российских каналов, по большей части провластных. После этого «Ростелеком» предупредил о возможном снижении скорости загрузки и качества видео на платформе, объяснив это тем, что Google с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, в том числе обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC). GGC предназначена для кеширования и ускорения загрузки данных.



В том же месяце российские пользователи заметили сбои в работе YouTube, но власти не давали внятного ответа, происходит ли это вследствие действий Роскомнадзора. Тем не менее, эксперты были уверены, что ведомство намеренно замедляет работу платформы. Проблемы достигли пика в августе текущего года, когда во многих регионах у пользователей не запускались видео.