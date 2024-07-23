Подписан закон о «сиротских» произведениях

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс, которые отрегулируют порядок использования произведений с неизвестными правообладателем.

«Сиротские» (или «орфанные») произведения — это произведения, у которых ещё не истёк срок действия авторского права, но при этом невозможно найти их правообладателя или автора и легально пользоваться этими произведениями. Для разрешения этой проблемы часть четвертая Гражданского кодекса РФ дополняется статьей об управлении исключительными правами на объекты авторских и смежных прав, авторы или иные правообладатели которых предполагаются неизвестными.



Желающие использовать работы неизвестного автора смогут обратиться в специальную аккредитованную организацию, с которой физические лица должны будут заключить договор. За использование «сиротских» произведений нужно будет платить авторские отчисления, для которых будут созданы специальные банковские счета. Если автор все же найдется, то он сможет получить средства с этих счетов. Деньги будут храниться там до тех пор, пока автор не станет известен или не решит ими воспользоваться.



Когда правообладатель объявится, организация по управлению правами обязана проверить, действительно ли ему принадлежит авторство того или иного произведения искусства. Те, кто захочет воспользоваться «сиротскими» произведениями, обязаны принять ряд мер по поиску автора: обратиться в соответствующие организации, исследовать библиотеки и архивы. Если объем проделанной работы покажется аккредитованной организации достаточным, она даст заявителю свое согласие.



Законопроект был подвергнут критике как в первой, так и во второй редакциях. Представители медиаотрасли считали, что он легализует пиратство. Документ доработали, сделав тщательный поиск любых сведений о правообладателе обязательным требованием для использования его произведения. Но остались нерешёнными вопросы, к примеру, когда авторы создавали свои произведения под псевдонимами или анонимно.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.