За преступления с помощью дипфейков предлагается сажать на срок до шести лет

Депутат Госдумы Ярослав Нилов и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект №718538-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который вводит наказания за преступления с использованием дипфейков.



В пояснительной записке сказано, что «развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса гражданина, искусственно воссоздающих несуществующие события».



Отмечается также, что:

«Ранее злоумышленники в целях, например, клеветы подделывали фотографии, однако современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии «дйпфейк», «цифровые маски» и т.д.), позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно.



Те же технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные. Следует отметить, что изображение гражданина или его голос в различных ситуациях могут как относиться к биометрическим персональным данным, используемым в целях идентификации гражданина, так и не иметь такого статуса. Учитывая, что именно голос и изображение гражданина используются чаще всего для обмана, предлагается выделить их в отдельную категорию».

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи УК РФ «Клевета», «Мошенничество», «Кража», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».



Согласно законопроекту, клевета, совершенная с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) потерпевшего, а также с использованием его биометрических данных, будет наказываться штрафом до 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до двух лет.



За мошенничество с использованием таких технологий может грозить штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.



В официальном отзыве правительства на законопроект отмечается, что в отраслевом законодательстве не урегулированы вопросы использования технологий подмены личности.



«Таким образом, введение предлагаемого регулирования в уголовное законодательство не представляется возможным из-за отсутствия корреспондирующих норм материального законодательства, что влечет существенные риски формирования некорректной правоприменительной практики», — говорится в документе.



Кроме того, правительство уточняет, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических и других данных, «свидетельствующих об общественной опасности криминализируемых деяний». В связи с этим невозможно сделать вывод о повышенной степени общественной опасности указанных деяний, отмечают в правительстве. «На основании изложенного законопроект требует существенной доработки», — говорится в отзыве.