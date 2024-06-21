В США запретили продажу антивирусного ПО «Касперского» из-за связей с Россией

Администрация Джо Байдена запретила российской фирме по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» поставлять свои популярные антивирусные продукты в США из соображений национальной безопасности.

«Kaspersky больше не сможет продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления уже используемого программного обеспечения», — говорится в заявлении Минторга США (the United States Department of Commerce).

Министерство считает, что деятельность компании представляет значительный риск «из-за кибервозможностей российского правительства». С 29 сентября вводится полный запрет на использование услуг компании.

В «Лаборатории Касперского» в ответ уточнили, что после решения властей США смогут продавать и продвигать на территории Штатов только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. Компания утверждает, что предлагала США провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной.

«Министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами»,— говорится в комментарии компании (есть у «Ъ»).

Также в там уточнили, что в других странах бизнес остается стабильным.

По мнению компании, запрет на использование продуктов и сервисов под брендом Kaspersky в США может стать причиной развития киберпреступности.

«Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам», — рассказал СМИ представитель компании.

В «Лаборатории Касперского» также считают, что клиенты в США столкнутся с серьёзными сложностями из-за срочной необходимости найти замену ПО, с которым они работали много лет.