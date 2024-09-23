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23 September 2024

Клиенты банков смогут пожаловаться на мошенничество через специальное приложение

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В настоящее время запущен электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, и теперь его распространяют на клиентов.
Фото: fizkes / Shutterstock

Центробанк России подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации банками для противодействия операциям без согласия клиента. Документ опубликован на сайте регулятора, внимание на него обратил «Ъ».

Одно из главных нововведений — возможность для клиентов системно значимых банков и кредитных организаций направлять заявления о преступлении в МВД через банк. Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция «отправить заявление о преступлении в МВД», поясняет независимый эксперт Евгений Карпов. То есть формируется цепочка клиент, банк, ЦБ, МВД, утончает эксперт.

После поступления заявления от клиента о мошеннической операции кредитная организация должна будет передать полиции данные о счетах, реквизитах электронных кошельков, номерах телефонов и метаданные.

Мера позволит сэкономить время клиента и оперативно предоставить МВД необходимую информацию, указывает Карпов. По его словам, сейчас полиция на местах есть испытывает трудности при расследовании таких дел и «старается вернуть бумаги гражданину любым способом».

В проекте положения ЦБ также содержится упоминание криптографических ключей, однако в документе не определено, где они должны храниться и как применяться, заявила «Ъ» коммерческий директор разработчика ПО SafeTech Дарья Верестникова.

В список системно значимых кредитных организаций входят 13 банков, в числе которых ВТБ, «Альфа-Банк», Сбербанк, «Райффайзенбанк» и другие.

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