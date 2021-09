Дайджест преследований СМИ: август'2021

Давление на журналистов становится все жестче: каждую неделю проводят обыски и раздают статусы «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», зафиксировали в конце июля в ОВД-Инфо. В августе преследования, кажется, достигли своего апогея. По крайней мере, в части признания СМИ «иноагентами».

Но начнём по порядку. Сначала, в первых числах месяца были заблокированы созданные Михаилом Ходорковским издания «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». После этого оба издания приняли решения о закрытии.

9 августа журналист Иван Сафронов сообщил через своих адвокатов, что после публикации его статьи в «Ведомостях» его сокамерника сразу отправили на этап, а самого Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности — дополнительной решёткой и сигнализцией. Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет какие именно.

Напомним, в июле «Ведомости» удалили колонку Ивана Сафронова о преследованиях за госизмену и шпионаж.

19 августа Telegram забанил аккаунт главного редактора «Важных историй» Романа Анина.

Причины удаления аккаунта он не знает. Анин обратился в службу поддержки мессенджера, но ему не ответили.

20 августа заместителю главного редактора «Холода» Михаилу Зеленскому позвонил человек, представившийся сотрудником Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО города Москвы. Полицейский предложил написать заявление об утечке персональных данных из базы Фонда борьбы в коррупцией. Зеленский отказался, поскольку счёл проверку незаконной: позвонивший не назвал ни статьи, по которой ведётся дело, ни статьи, по которой ведётся доследственная проверка. Кроме того, журналист не рассказал, жертвовал ли он деньги ФБК, сославшись на ст.51 Конституции России. Возьмите на заметку, как надо отвечать полиции (ещё лучше — задавать ей вопросы): https://t.me/holodmedia/874.

Чуть позже полиция приходила к журналистке «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр. По её словам, это могло быть связано с базой частично взломанной сайта Free.Navalny.

В тот же день суд обязал обязал издание интернет-издание «Важные истории» удалить статью «Танцовщица для «Роснефти» о покупки доли в Pirelli структурой нефтяной компании. Ранее журналистов обязали опубликовать опровержение расследования.

В нём говорилось, что акции стоимостью в 553 млн евро перешли к людям, «близким к руководству» российской компании. По данным журналистов, для ухода от санкций доли акций купили учительница танцев Белова и жительница спального района Казани Наталья Богданова.

Наконец, 20 же августа Минюст внёс в список иноагентов телеканал «Дождь», а также издание «Важные истории». Кроме того, у последнего в перечень попали главред Роман Анин и ещё шестерых журналистов, связанных с этим ресурсом: Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мараховская, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун.

«Дождь» стал первым российским СМИ-«иноагентом», у которого нет иностранного юрлица. Примечательно, что регулярно публикует отчётность. Среди источника его финансирования нет иностранных. Однако источник агентства РИА Новости сообщал, что якобы «Дождь» с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 млн руб.

Журналист также указал, что телеканал получал деньги на проекты от российских лиц, включая Фонд развития государственного Политехнического музея или благотворительного фонда «Арифметика добра», а силовики нашли у этих организаций «иностранное финансирование» и приписали его «Дождю».

Сам «Дождь» тоже прокомментировал эти данные. Телеканал заявил, что получал деньги только от одного фонда, признанного «иноагентом», и потратили их на заставки о сиротах и марафон о поэтах, а также на запуск программ историка Сергея Медведева и журналиста Михаила Зыгаря.

21 августа статус иностранного агента получило ещё и сообщество журналистов «Четвёртый сектор». Интересно, что «Четвёртый сектор» — не СМИ, а просто объединение людей, которые вместе занимались журналистикой.

Наезд на «Дождь» вызвал широкую общественную реакцию. Так, журналисты-коллеги сразу же вышли на пикеты, где задержали как минимум 12 человек. Позднее Профсоюз журналистов России подавал заявку на проведение митинга, но московская мэрия ожидаемо отказалась его согласовывать. В то же время несколько кандидатов в депутаты Государственной Думы, в частности кандидат и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, предложили провести 4 сентября встречу с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ и последствий применения репрессивных законов

Экс-глава СПЧ Михаил Федотов заявил о готовности выступить в качестве эксперта в Конституционном суде по делу о признании Дождя «иноагентом»:

К слову, ранее главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что обжалует это решение.

27 августа редакции, среди которых «Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, The Village, Wonderzine, Sota Vision, «Стол», Romb, 7х7, «Псковская губерния», а также Профсоюз журналистов и работников СМИ, обратились к руководству страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику. Они потребовали:

1) отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

2) отмены соответствующих законов;

3) прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

4) прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов;

5) соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов»;

6) соблюдать закон о СМИ и другие законы Российской Федерации, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве.

Текст обращения размещен и на платформе Change.org в качестве петиции, которую могут подписать как журналисты и работники СМИ, так и читатели, зрители и слушатели, которых беспокоит давление на независимые СМИ и журналистов.

Власти на обращение отреагировали. Ещё до письма представитель МИД Мария Захарова снова назвала закон об иноагентах архаикой (ранее она об этом говорила в июне). По её словам, действия Минюста — ответная мера на решения Запада. Однако представитель МИД не смогла назвать физических лиц-иноагентов в США или Европе.

Позднее, в ответ на открытое письмо, Песков назвал обращение журналистов эмоциональным, хотя и заслуживающим внимания. Он также добавил, что статуса иностранного агента можно избавиться (процедура занимает около года, но подобного опыта в России пока не было).

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко не согласилась с мнением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который назвал «неверной риторикой» заявление журналистов. Сооснователь «Медузы», наоборот, считает формулировки обращения слишком мягкими.

Член президентского совета по правам человека Павел Гусев заявил «Ведомостям», что для него включение «Дождя» в реестр — «сверхнеожиданная новость». СПЧ обсуждает варианты действий, в том числе заявление в адрес руководства страны, чтобы «обратить на такие случаи внимание». «Впечатление: в Кремле решили, что немного переборщили», — считает член Совета по правам человека Леонид Никитинский.

К слову, члены СПЧ ходили на встречу с представителями Минюста, где узнали новую трактовку закона. Оказалось, что любой журналист может быть признан иноагентом за участие международном конкурсе и оплаченной поездкой за наградой, или, например, за подарок от родственников из-за рубежа.

27 августа также стало известно, что списки иноагентов составляют Совбез и ФСБ.

Но закон об иноагентах бьёт не только по политической прессе. Среди других пострадавших — автомобильная журналистика.

Пока единственные проблемы, связанные со статусом иноагента, — это проблемы технические, формальные, рассказывает Дзядко. СМИ приходится ставить специальный дисклеймер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что внесение журналистов в реестр СМИ-«иностранных агентов» — «не эквивалент запрета на работу». Однако 30 августа, например, проект «Информационная культура» отказался сотрудничать с журналисткой «Важных историй» Алесей Мароховской из‑за её статуса «иностранного агента» по причине возможных рисков организации.

При это директор «Информационной культуры» Иван Бегтин сам закон критикует:

Признание СМИ «иностранными агентами» накануне выборов в Госдуму фактически блокирует для них возможность освещать эту и другие избирательные кампании, пишет ВВС. По новому закону они «не вправе осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов», а также участвовать в выборах «в иных формах». Сможет ли «Дождь» рассказывать о выборах, в конечном итоге решит ЦИК, но эксперты считают запрет абсолютным.

Уже в сентябре ​Профсоюз журналистов России и ПЭН-Москва опубликовали открытый меморандум кандидатов в депутаты в поддержку свободы слова. Его подписанты будут бороться за отмену закона об иноагентах и нежелательных организациях.

Международный Комитет защиты журналистов осудил включение Дождя в список «иноагентов». Организация потребовала отменить закон об «иностранных агентах» и позволить прессе работать свободно. «Роскомсвобода» тоже выступает в поддержку журналистов, за свободу прессы и против абсурдных ярлыков цензуры и считает, что закон об иноагентах должен быть отменён!

31 августа Россию покинула корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд.

Ранее власти отказались продлевать ей визу на пребывание в стране. В российском МИДе решение не продлевать визу Рейнсфорд назвали ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам, однако каким именно не уточняется.

Это первая высылка британского журналиста из России с 2011 года. Тогда из страны выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году въезд в Россию запретили американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а на следующий год страну предписали покинуть журналисту польской Gazeta Wyborcza Вацлаву Радзивиновичу.

Today my BBC colleague @sarahrainsford had to leave Russia. The authorities had labelled her a threat to national security. Outrageous, unfair & an assault on media freedom. Here’s Sarah’s report on her expulsion. @BBCNews @BBCWorld Producer @BBCWillVernon Camera/edit @mattgodtv pic.twitter.com/3kMO1rEZhZ