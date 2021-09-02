«Репортёры без границ»: в России всё взято под контроль?

Организация «Репортёры без границ» обновила доклад о ситуации со СМИ в России. Отчёт с названием «Всё под контролем? Цензура и надзор за Интернетом в России»? освещает период между выборами в 2019 и 2021 годах и описывает, как сильно Кремль ограничил свободу прессы и свободу слова в стране в целом за это промежуток.

За последних два года в России усилились цензура, давление на соцсети, борьба с шифрованием и преследование журналистов, IT-специалистов и предпринимателей. Так, платформы социальных сетей получают миллионные штрафы по разным статьям (причём «ВКонтакте» гораздо меньше, чем Twitter), почты шифрования и Telegram подверглись блокировкам (интересно, что последний используют и сами чиновники), Twitter замедлили, в NGINX приходили обыском (помните?). Всего за пять последних месяцев по крайней мере пять оппозиционно настроенных СМИ были закрыты.

Обо всём это «Роскомсвобода» постоянно пишет. Теперь прочитайте сводные данные у «Репортёров без границ». Ниже - выжимки самого важного, полный документ доступен по ссылке.

Давление на СМИ

По предлогом пандемии коронавирус российский парламент в кратчайшие сроки принял целый ряд новых законов. Теперь власти в отношении практически любого журналиста или издания могут:

— навесить ярлык «иностранного агента» и тем самым значительно осложнить им работу;

— используя законодательство о борьбе с «недостоверной информацией», заблокировать любые материалы, противоречащие официальной версии происходящего в стране: как сообщения о реальном положении дел в больницах, так и информацию об акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального;

— обвинить в клевете за высказывания самого общего характера (например, «полицейские коррумпированы»).

По данным правозащитной организации Агора, систематически фиксирующей случаи ограничения свободы слова в интернете, только за первые три месяца пандемии правоохранительными органами было возбуждено в общей сложности 200 административных и уголовных дел в отношении лиц, распространявших якобы недостоверную информацию о ситуации с Covid-19.

«Законы о фейках могут стать универсальным средством давления на организации и СМИ, которые критикуют или ставят под сомнения действия властей относительно опасных ситуаций. Они имеют слишком неконкретную формулировку и могут быть использованы как средство цензуры, вне зависимости от того, введен ли в стране режим ЧС, или нет. К примеру, теперь информация о дефиците медицинских масок или подозрении на замалчивание масштабов заражения может для интернет-изданий попасть в разряд табуированной», – комментирует пресс-секретарь Роскомсвободы Наталья Малышева.

Однако главным оружием Кремля в борьбе с независимой прессой стали законы о так называемых «иностранных агентах», говорится в докладе. С декабря 2020 года число СМИ и отдельных журналистов, внесённых в соответствующий реестр Минюста, выросло почти вчетверо – с 11 до 43 (данные по состоянию на 25 августа 2021 года). Половина из них были признаны «иностранными агентами» незадолго до выборов в Госдуму: сначала в чёрный список поместили портал Meduza, за ним – бизнес-портал VTimes. В июле очередь дошла до специализирующегося на журналистских расследованиях издания The Insider, а в августе в реестре «СМИ-иноагентов» появились ещё два медиа: расследовательский портал «Важные истории» и оппозиционный телеканал «Дождь». Наряду с редакциями в список «выполняющих функции иностранного агента» включены и 25 физических лиц: главным образом журналисты, но также правозащитники и активисты.

Всего за несколько месяцев 2021 года своё существование прекратили по меньшей мере пять критически настроенных по отношению к властям ресурсов. Это новостной агрегатор Newsru.com, бизнес-журнал VTimes, портал журналистских расследований «Проект», признанный «нежелательной в России организацией», а также связанные с Ходорковским «Открытые медиа» и «МБХ медиа», заблокированные Роскомнадзором.

Давление на онлайн-платформы

На фоне предстоящих выборов в Госдуму российские власти значительно усилили давление и на международные онлайн-платформы, пишут «Репортёры без границ». Массовое протестное движение, возникшее в стране после заключения под стражу оппозиционного политика Алексея Навального и выведшее на улицы десятки тысяч возмущенных граждан, формировалось преимущественно онлайн – в соцсетях, отмечают авторы доклада. Для жителей России социальные сети являются вторым по значимости – после телевидения – источником информации о политических событиях в стране и за рубежом. Согласно результатам опроса, проведенного в феврале 2021 года независимым институтом изучения общественного мнения Левада-Центр, 64% опрошенных узнают новости главным образом по телевидению, 42% – из социальных сетей, а 39% – из онлайн-медиа.

После протестов суды стали назначать онлайн-платформам непомерно высокие штрафы по обвинению в «вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий» и неудалении запрещённого контента.

Примечательно, что основная масса таких судебных решений была вынесена в отношении западных интернет-платформ, в то время как других цифровых площадок, таких как китайского TikTok или российского «ВКонтакте», подобные меры коснулись в гораздо меньшей степени, несмотря на то, что именно там большинство участников протестов получали информацию и обменивались сообщениями. Сумма штрафов, к которым суды приговорили Twitter за первые шесть месяцев 2021 года, в десять раз превышает объём штрафов, назначенных за тот же период российской соцсети «ВКонтакте».

Весной 2021 года Роскомнадзор на протяжении нескольких недель замедлял скорость загрузки сети Twitter. Этот шаг регулятора, направленный против наименее популярной в России платформы, авторы доклада расценивают как однозначное предупреждение в адрес более крупных игроков – Google и Facebook.

Законодательство

Помимо несения ответственности за неудаление контента иностранные платформы обязаны открыть представительство в России. Также в стране был принят закон о предустановке отечественных приложений.

«Такая предустановка программного обеспечения – это не только лишнее бремя для разработчиков и не только лишний мусор на телефонах у пользователей, но еще и очередной круг слежения за пользователями, за их перемещениями, за их переписками и так далее», – комментирует глава Роскомсвободы Артём Козлюк.

Ещё один из новых законов запрещает организациям и ведомствам публиковать персональные данные сотрудников правоохранительных органов – в особенности сведения об их имуществе. Закон расширяет круг лиц, данные которых подлежат особой защите: к таковым теперь относятся не только сотрудники министерств, органов правосудия, Счётной палаты, спецслужб, военных структур, полиции и таможни (так называемые «силовики»), но и «их близкие».

Давление на IT-специалистов и предпринимателей

С момента принятия в ноябре 2019 года закона «о суверенном интернете» в фокусе внимания российских ведомств все чаще стали оказываться IT-специалисты и предприниматели. 3 июня 2021 года ФСБ выслала из России известного интернет-эксперта Алексея Семеняку: спецслужба вменила ему шпионаж в пользу Службы безопасности Украины и запретила ему въезд в РФ на ближайшие 25 лет.

В декабре 2019 года полиция пришла с обыском в московский офис компании NGINX – разработчика одного из самых популярных в мире веб-серверов.

В середине декабря 2019 года под домашний арест был помещён известный ученый Алексей Солдатов, считающийся одним из отцов-основателей русскоязычного сегмента интернета. Его сын, журналист Андрей Солдатов, специализируется на исследовании деятельности спецслужб и механизмов слежки. Против Алексея Солдатова и двух его партнеров по бизнесу было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Алексея Солдатова отпустили из-под домашнего ареста после передачи государству прав на домен «.SU».

Борьба с шифрованием

В начале 2020 года российские ведомства заблокировали доступ к целому ряду иностранных сервисов электронной почты, которые предоставляют своим пользователям опцию сквозного шифрования переписки. Первыми, кого коснулась блокировка, стали нидерландский сервис Startmail и швейцарская служба Protonmail. Свое решение ведомства обосновали тем, что с данных сервисов якобы производилась рассылка ложных сообщений об угрозе взрыва. В феврале 2020 года блокировке подвергся немецкий сервис Tutanota. Иск о блокировке берлинского сервиса Mailbox.org Роскомнадзор, однако, отозвал назад: оператор согласился зарегистрироваться в качестве «организатора распространения информации», но одновременно с этим заявил, что не будет следовать требованию хранить данные своих пользователей на серверах в России. Доступ к заблокированным сервисам электронной почты в России можно получить, например, через браузер TOR. В первом полугодии 2021 года таким обходным маневром в стране ежедневно пользовалось около 320 000 человек, что стало вторым показателем в мире после США.

Неудачей закончилась и попытка российских властей заблокировать мессенджер Telegram, разработанный российским предпринимателем Павлом Дуровым. Telegram одним из первых стал предлагать своим пользователям сквозное шифрование, чем быстро завоевал в России популярность. Поскольку Павел Дуров принципиально отказывается сотрудничать с ведомствами и предоставлять им доступ к данным пользователей, в апреле 2018 года использование мессенджера на территории России было запрещено. Однако соответствующие ведомства не сумели технически осуществить блокировку и в ходе своих попыток обрушили тысячи других сайтов.

Ирония ситуации в том, что мессенджером Telegram в России на сегодняшний день пользуются не только рядовые граждане, но и органы власти – например, Министерство иностранных дел (МИД) или оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил постановление о блокировке.

В середине мая 2021 года Роскомнадзор снова обратил свой взор на виртуальные частные сети VPN, позволяющие обойти цензуру и запреты в интернете. В рамкахсоздания некоей централизованной системы по борьбе с обходом блокировок ведомство запросило информацию об использовании компаниями сервисов VPN.

Рекомендации

«Репортёры без границ» призывают правительство и парламент Российской Федерации:

— отменить решение о введении для журналистов и СМИ статуса «иностранного агента» или «нежелательной организации», а также упразднить накладываемые таким статусом ограничения и прекратить препятствовать журналистской деятельности;

— незамедлительно освободить журналистов и блогеров, находящихся в заключении в связи со своими публикациями в интернете;

— отменить законы, ограничивающие или предусматривающие уголовное наказание за осуществление гражданами в цифровом пространстве таких прав человека, как право на свободу слова и свободу прессы, а также реализовать соответствующие положения Европейской конвенции по правам человека и Конституции Российской Федерации, в частности статью 29 (свобода мысли и слова), статью 23 (право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений) и статью 24 (недопущение сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия);

— восстановить доступ к неправомерно заблокированным интернет-ресурсам и материалам и впредь прибегать к блокировке только при наличии постановления суда, которое пострадавшая сторона может опротестовать в независимых судебных инстанциях;

— не требовать от операторов электронной почты и мессенджеров оставлять в программных кодах лазейки, позволяющие получать доступ к зашифрованной переписке;

— обеспечить возможность беспрепятственного пользования технологиями VPN и анонимайзерами;

— прекратить попытки отключения российского сегмента интернета от глобальной сети и содействие фрагментации интернета.

Кроме того, «Репортёры без границ» рекомендуют таким концернам, как Facebook, Twitter и Google,

— осознать свою ответственность в качестве информационных интермедиаторов и гарантировать пользователям в России соблюдение их права на свободу слова и неприкосновенность частной жизни (статьи 19 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах), а также обеспечить надлежащую защиту данных;

— выполнять свои обязательства в области соблюдения прав человека и отклонять требования российских органов подвергать интернет-контент цензуре или противоправному контролю. В особенности это касается требований удалять или не распространять те или иные материалы – в случае, если подобные требования не подкреплены решением независимого суда или нарушают международные стандарты в области прав человека;

— не хранить данные пользователей на серверах в России и предоставлять их запрашивающим органам только в тех случаях, когда такие требования соответствуют принципам правового государства;

— публиковать информацию о том, какие данные и в какой форме собирают их программы и приложения.