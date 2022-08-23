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Аналитика
23 августа 2022

Суд отправлял дело по «дискредитации» на пересмотр из-за СМС

Универсальный совет наших юристов: обращайте внимание на все процессуальные нарушения и не бойтесь предъявлять их!

Ярославский районный суд Ярославской области оштрафовал нашу заявительницу Анну на 30 тыс. руб. за «публикации, предназначенные для привлечения внимания неопределённого круга лиц, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Весной в своём посте во «ВКонтакте» Анна выложила антивоенную петицию, сопроводив её размышлениями о том, можно ли оправдывать убийства.

При взятии объяснения  полиция в том числе спрашивал у девушки, как она относится к «спецоперации». При этом, по всей видимости, вопрос относится к типовым, поскольку ответ надо вписать от руки на машинописном распечатанном листе.

Анну признали виновной, но суд апелляционной инстанции отменил решение и отправил дело обратно в суд первой инстанции. Причиной послужило отсутствие согласия на получение уведомления о месте и времени рассмотрения дела по СМС.

«В суде дают подписывать документ, что ты согласен получать повестки по смс. Вот ей не давали, а повестку по СМС отправили», — пояснил юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко

Это является нарушением закона и потому — основанием для пересмотра дела. В данном случае суд «исправился» и всё же вынес постановление со штрафом в 30 тыс. руб., но в целом — обращайте внимание на все процессуальные нарушения и не бойтесь предъявлять их! Иногда они могут стать основанием и для прекращения дела.

 

О том, как не подпасть под статью о «дискредитации» РФ, читайте также в наших карточках. Но если всё ещё это случилось, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по ссылке. Помочь некоторым нашим заявителям оплатить штрафы можно на сервисе Zaodno.org. Всего с марта по июнь юристы нашей организации сопроводили 56 административных дел о «дискредитации» армии. Больше всего обращений «пришло» по поводу публикаций во «ВКонтакте» — 25. Далее идут Facebook (7), Telegram (5) и Instagram (4).

 

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