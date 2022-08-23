Суд отправлял дело по «дискредитации» на пересмотр из-за СМС

Ярославский районный суд Ярославской области оштрафовал нашу заявительницу Анну на 30 тыс. руб. за «публикации, предназначенные для привлечения внимания неопределённого круга лиц, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Весной в своём посте во «ВКонтакте» Анна выложила антивоенную петицию, сопроводив её размышлениями о том, можно ли оправдывать убийства.

При взятии объяснения полиция в том числе спрашивал у девушки, как она относится к «спецоперации». При этом, по всей видимости, вопрос относится к типовым, поскольку ответ надо вписать от руки на машинописном распечатанном листе.

Анну признали виновной, но суд апелляционной инстанции отменил решение и отправил дело обратно в суд первой инстанции. Причиной послужило отсутствие согласия на получение уведомления о месте и времени рассмотрения дела по СМС.

«В суде дают подписывать документ, что ты согласен получать повестки по смс. Вот ей не давали, а повестку по СМС отправили», — пояснил юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.

Это является нарушением закона и потому — основанием для пересмотра дела. В данном случае суд «исправился» и всё же вынес постановление со штрафом в 30 тыс. руб., но в целом — обращайте внимание на все процессуальные нарушения и не бойтесь предъявлять их! Иногда они могут стать основанием и для прекращения дела.

О том, как не подпасть под статью о «дискредитации» РФ, читайте также в наших карточках. Но если всё ещё это случилось, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по ссылке. Помочь некоторым нашим заявителям оплатить штрафы можно на сервисе Zaodno.org. Всего с марта по июнь юристы нашей организации сопроводили 56 административных дел о «дискредитации» армии. Больше всего обращений «пришло» по поводу публикаций во «ВКонтакте» — 25. Далее идут Facebook (7), Telegram (5) и Instagram (4).

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