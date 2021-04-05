TIME: Как Россия ужесточает контроль над интернетом

10 марта фотографии и видео российских пользователей в Twitter загружались медленнее, чем обычно. Это не было ошибкой сети или сервера, а являлось намеренным действием Роскомнадзора по ограничению трафика. По мнению экспертов, это стало первым публичным использованием спорной, относительно новой технологии, внедряемой властями после 2019 года на сетях российских операторов связи.

РКН пытается «задушить» американскую платформу якобы за неспособность удалить тысячи постов, которые «склоняют несовершеннолетних к самоубийству и содержат детскую порнографию, а также информацию об употреблении наркотиков». Это случилось после того, как в январе российские власти обвинили Twitter и другие социальные сети в том, что они не удалили посты, призывающие детей принять участие в антиправительственных протестах.

В январе и феврале «Фонд борьбы с коррупцией» при помощи Facebook и «ВКонтакте» организовал в десятках городов акции протеста против ареста своего руководителя Алексея Навального. Десятки тысяч человек в более чем 100 городах по всей стране требовали освобождения оппозиционера, чьё расследование на YouTube о предполагаемой коррупции со стороны Владимира Путина набрало десятки миллионов просмотров. 2 февраля Навальный был приговорён к двум годам и восьми месяцам лишения свободы по иску ФСИН о замене условного срока на реальный в деле о растрате 2014 года, которое, по его словам, было сфабриковано.

В ответ на это замедление Twitter заявил, что не поддерживает никакого «незаконного поведения» и «глубоко обеспокоен» попытками надзорного ведомства заблокировать публичные онлайн-дискуссии. Но 16 марта Роскомнадзор вновь предупредил, что если Twitter в течение месяца откажется выполнять его запросы на удаление, РКН подумает о полной блокировке доступа к социальной сети в России.

В России у Twitter всего 700 тысяч активных пользователей в месяц (сравните с 68,7 млн в США). Несмотря на использование оппозиционными политиками и журналистами, Кремль не считает его «самой опасной» платформой, говорит российский киберэксперт Андрей Солдатов. Специалисты считают, что власти протестировали замедление Twitter с целью будущего разрушения других, более популярных социальных сетей, таких как Facebook, у которой в России, по некоторым оценкам, 23 млн активных пользователей.

Попытка «удушения» Twitter открывает новый фронт в войне российских властей со свободным интернетом. Вот уже десять лет Кремль во главе с Президентом Владимиром Путиным пытается контролировать онлайн-информацию, цензурируя или удаляя контент и полностью блокируя мобильный доступ в Сеть.

Сейчас власти ведут агрессивную борьбу с социальными сетями, среди которых преобладают американские. Так, в декабре был принят закон об увеличении штрафов для онлайн-платформ и интернет-провайдеров за несвоевременное удаление материалов, призывающих к экстремистской деятельности, информации о рекреационных наркотиках и сексуальном насилии над детьми. Компании могут быть оштрафованы в размере 10-20% от их годового оборота в России за неоднократное нарушение нового правила. Принятый в том же месяце закон наделил Роскомнадзор полномочиями ограничивать или полностью блокировать сайты, которые, по мнению чиновников, дискриминируют российские государственные СМИ.

Похоже, что массовые антиправительственные митинги в начале этого года довели Путина до точки кипения. Он заявил, что технологические компании «конкурируют с государствами» и что «общество будет разрушаться изнутри», если интернет не станет подчиняться правовым нормам и моральным законам общества. Правительство не только усилило контроль за доступом граждан к интернету, но и разрабатывает ещё несколько проектов, которые, по мнению экспертов, являются частью стратегии полного вытеснения иностранных технологических компаний с российского рынка. С 1 апреля российские власти требуют от технологических компаний, продающих смартфоны в России, предустанавливать одобренные правительством приложения, в том числе поисковики, карты и платёжные системы.

Государство «скорее всего, хочет видеть и контролировать распространение информации, которая отражает только официальную точку зрения правительства», — говорит Михаил Третьяк, партнёр юридической фирмы Digital Rights Center и эксперт «РосКомСвободы». Насколько же власти близки к успеху?

Десять лет попыток установить контроль

Для активистов этот год выглядит как повторение истории. После того, как десять лет назад начались массовые демонстрации против фальсификаций на выборах, также организованные оппозиционерами с помощью Facebook и «ВКонтакте», государство разрабатывает правовой и технологический инструментарий для регулирования онлайн-информации, вводя фильтры контента, реестры блокировок и штрафуя или даже сажая людей в тюрьму за посты.

В 2012 году Россия начала вносить в чёрный список сайты с предполагаемой целью защиты несовершеннолетних от вредоносных страниц, в том числе тех, которые подробно рассказывают о том, как совершить самоубийство. В 2014 году закон разрешил Роскомнадзору блокировать доступ к СМИ, призывающим к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в несанкционированных массовых публичных мероприятиях. Нападкам подверглись критики из рядов оппозиции. Например, был заблокирован блог Навального в «Живом журнале», где публиковались расследования о коррупции в российской политике.

Относительно недавно Россия стала практиковать шатдауны в регионах. В октябре 2018 года российское правительство отключило мобильную связь в Ингушетии на юго-западе России во время политических протестов, что стало первым таким случаем в стране. В августе 2019 года правительство заблокировало мобильный интернет во время протестов в Москве. В Обществе защиты Интернета заявили, что это стало первым подобным кейсом в столице.

Затем, в ноябре 2019 года, Кремль сделал свой самый спорный шаг к контролю над интернет-инфраструктурой страны с помощью так называемого закона о «суверенном Рунете». Ряд поправок в действующее законодательство теоретически позволил российским властям изолировать Рунет от глобальной Сети в смутно определённых кризисных случаях, предоставив российским властям контроль над потоками данных, поступающих в страну и из неё.

В пояснительной записке к документу российский законодатель заявил, что норма была создана в свете «агрессивного характера Национальной стратегии кибербезопасности США», в которой Штаты пригрозили наказать страны, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, если они используют киберинструменты для «подрыва» американской экономики и демократии, а также кражи интеллектуальной собственности. Российский законодатель заявил, что стране необходимо принять «защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности российских интернет-ресурсов».

Закон о «суверенном Интернете» требует, чтобы интернет-провайдеры устанавливали оборудование Deep Packet Inspection (DPI), которое используется некоторыми странами, такими как Китай, для цензуры. Оборудование DPI позволяет России обходить провайдеров, автоматически блокировать запрещённый властями контент и перенаправлять интернет-трафик.

По словам Алёны Епифановой, научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям, крупнейшие российские интернет-провайдеры уже установили оборудование DPI.

Но никто не знает, сможет ли Россия отрезать свой интернет от глобальной паутины. «Информация об установке и её масштабах держится в секрете», — говорит Третьяк. Несомненно лишь то, что у России пока нет технологического потенциала для создания Великого файрвола в китайском стиле. В отличие от Китая, который рано поставил интернет-провайдеров под государственный контроль, Россия глубоко интегрирована в глобальную Сеть и пользуется свободным интернетом в течение десятилетий.

Государство пыталось контролировать информацию как уходящую из России, так и поступающую из-за рубежа. Оно потребовало от поисковых систем, включая Google, удалить некоторые результаты поиска, а от социальных сетей — хранить пользовательские данные на серверах в России. Так, Роскомнадзор оштрафовал Google на 3 млн руб. (41 тыс. долл.) за то, что он не удалил в 2020 году запрещённый властями контент. Роскомнадзор заблокировал LinkedIn в 2016 году и оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн руб. (53 тыс. долл.) в 2020 году за отказ хранить данные пользователей в России.

Хотя эти штрафы являются карманной мелочью для IT-гигантов, некоторые из них поддались угрозам Роскомнадзора заблокировать их при неподчинении цензуре. Instagram, который имеет 54 млн пользователей в России, в 2018 году удовлетворил запросы надзорного ведомства и удалил посты Навального о коррупции. В своем твите Навальный обвинил Instagram в подчинении «незаконным приказам о цензуре». «Shame on you @instagram!» — написал он.

YouTube, где Навальный и его команда размещают большую часть своих расследований, отказался подчиниться. Но теперь Россия подняла ставки. После того как Роскомнадзор пригрозил соцсетям привлечь их к ответственности за призыв несовершеннолетних присоединиться к январским протестам, он заявил, что TikTok удалил 38% связанного с ними контента, а YouTube и «ВКонтакте» — половину.

Этого властям показалось мало. В начале марта государство подало иск против Twitter и четырёх других технологических компаний за то, что они якобы недостаточно удалили таких сообщений. Против Twitter, Google, Facebook заведено по три дела, и за каждое нарушение им грозит штраф до 4 млн руб. (54 тыс. долл.). Также были возбуждены дела против TikTok и Telegram.

По состоянию на сегодня, три штрафа в общей сложности на 8,9 миллионов рублей были наложены на Twitter Мировым судом в Москве. (прим.ред. «РосКомСвободы»).

Российские приложения для российских пользователей

Теперь власти стремятся не только уменьшить влияние иностранных технологических компаний, но также и заставить их продвигать российские сервисы. К примеру, с помощью новых правил предустановки софта. Apple согласилась на это: впервые компания при настройке даст пользователям возможность установки внешнего ПО на свои устройства.

Третьяк говорит, что политика Apple понятна и заключается в «мягкой» защите российских приложений, которыми уже пользуется большинство россиян. Но Солдатов считает, что замысел состоит в том, чтобы отбить у россиян желание пользоваться иностранными социальными сетями, такими как TikTok, которые были задействованы во время зимних акций протеста:

«Всё дело в цифрах. Если у вас есть 200 тыс. политически активных людей, которые делятся видео о Навальном, ничего страшного. Но если к ним присоединяются миллионы простых россиян, это уже угроза».

Всё это хорошо показывает, почему российские компании занимаются альтернативами иностранным сервисам, продолжает эксперт. Холдинг «Газпром-медиа», например, создаёт приложение, похожее на TikTok. А российский аналог «Википедии» будет запущен в 2023 году, чтобы дать россиянам доступ к более «подробной и достоверной» информации о своей стране.

Существует «тонкая грань между соблюдением мягкой протекционистской политики», такой как предустановка на устройствах Apple российских приложений, и «удалением чувствительных материалов, таких как обвинения в коррупции», — говорит Третьяк:

«Я убеждён, что каждая компания должна выбрать свою поведенческую стратегию при обращении к любому правительству — не только российскому — возможно, в соответствии со своим внутренним моральным кодексом».

Правительство также работает над законопроектом по предоставлению российским спецслужбам полного доступа к коммуникациям по зашифрованным соединениям и возможности видеть — какие сайты посещают люди.

Епифанова говорит, что, вероятно, закон будет принят, но вряд ли технологические компании станут соблюдать его. Они отказывают правоохранительным органам по всему миру предоставлять доступ к зашифрованной информации для некоторых уголовных расследований. Этот шаг является частью «стратегии вытеснения иностранных технологических компаний при одновременном продвижении российских компаний», — говорит Епифанова.

Как активисты борются за цифровые права

Жители страны всё чаще ищут способы обойти государственный контроль над интернетом. «РосКомСвобода» и Digital Rights Center входят в число правозащитников, помогающих россиянам преодолевать новые ограничения. Так, на сайте «РосКомСвободы» есть список всех заблокированных в России интернет-ресурсов, инструкции по обходу онлайн-запретов и новости о регулировании Сети. Организация также составила список надёжных виртуальных частных сетей (VPN), которые позволяют пользователям получать доступ к заблокированным сайтам.

Отдельные пользователи и активисты тоже дают свои советы: ИТ-специалист Владислав Здольников, автор телеграм-канала «IT и СОРМ», объясняет последние изменения в российском регулировании интернета и рекомендует инструменты обхода.

Активисты свободного Интернета также продолжают изучать новые способы демократизации технологий. 21 и 22 марта «РосКомСвобода» провела всероссийский хакатон Demhack 2 для 15 команд разработчиков. Его целью был «поиск технических решений, направленных на защиту прав и реализацию интересов граждан в цифровой среде», — говорит продюсер хакатона и пресс-секретарь «РосКомСвободы» Наталья Малышева. Недостатка в идеях нет. «РосКомСвобода»говорит, что получает около 100 заявок на каждый хакатон.

22 марта судейская коллегия из ИТ-экспертов выбрала двух победителей, которые получили возможность представить свои проекты перед инвесторами. Первым победителем стало приложение Security Add on, которое может предотвратить доступ к информации на устройстве в случае её взлома или кражи. Вторым — приложение Deep Silent, помогающим пользователям загружать информацию на свои телефоны, даже если связь ограничена, что делает его полезным при блокировке интернета.

«РосКомСвобода» не только помогает разработчикам, но и создает собственные инструменты. Например, в прошлом году она запустила Censor Tracker — расширение для Google Chrome, которое позволяет пользователям обнаруживать и обходить интернет-ограничения. Запустив инструмент расширения, правозащитники ясно дали понять, насколько высоки, по их мнению, ставки сейчас.

«Мы готовимся противостоять приближающейся суверенизации Рунета», — писали они.

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