Заявитель «Роскомсвободы» собрал средства на сервисе «Заодно»

Совместно с сервисом «Заодно» мы собираем средства на оплату штрафов заявителей: полученные штрафы часто сильно бьют по их карману.

Наш заявитель Александр, живущий в Волгодонске, собрал 40000 рублей для оплаты штрафа на сервисе Zaodno.org. Удалось это за 910 часов (почти 38 суток). Всего пожертвования оставили 35 человек.

С февраля Александр постил на своей странице во «ВКонтакте» антивоенные высказывания, видео с пленными российскими военными и др. В апреле ему вменили ч.1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), судили, признали виновным и назначили штраф в 40 000 рублей.

Интересно, что, прежде чем найти Александра, в администрировании его страницы почему-то подозревали его несовершеннолетнего младшего брата.

«Его вызывала инспектор по делам несовершеннолетних. На этот момент в материалах дела были 50 страниц скриншотов моей стены в ВК. Когда стало известно, что он не виноват, начали, видимо, искать меня», — рассказал нам он сам.

Мы оказали мужчине юридическую поддержку: проконсультировали и представляли его интересы в суде, подавали апелляцию. Но, к сожалению, выигрывать дела о «дискредитации» сейчас крайне сложно, несмотря на гарантию Конституцией РФ свободы выражения мнений.

Напомним, совместно с Zaodno.org мы собираем средства на оплату штрафов заявителей: полученные штрафы часто сильно бьют по их карманам. Иногда нас спрашивают, зачем мы это делаем.

«Важно помогать друг другу, ведь в нынешних реалиях каждый может оказаться на месте наших заявителей и нуждаться в помощи, в том числе финансовой. Не у всех граждан есть возможность платить по 30-40 тыс. за комментарий, репост или выражение своего мнения в Сети в каком-либо другом виде. Повторю, любой из нас может оказаться на месте этих людей», — отвечает юрист «Роскомсвободы» Анна Карнаухова.

❗Если вам необходима юридическая помощь, вы можете оставить заявку здесь, через форму обратной связи или написать нам на почту [email protected]. С марта по июнь юристы нашей организации сопроводили 56 административных дел о «дискредитации» армии.

О том, как не подпасть под статью о «дискредитации» РФ, читайте также в наших карточках. Но если всё же это случилось, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по ссылке.

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