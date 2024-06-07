YouTube обработал более миллиарда копирайтных претензий за полгода

Отраслевое издание TorrentFreak проанализировало последний отчёт о прозрачности видеосервиса YouTube на предмет исполнения законодательства об авторских правах.



Отчёт показал, что количество правообладателей, использующих систему Content ID для защиты своих работ, сократилось. Несмотря на это снижение, объем заявок продолжает расти. Впервые количество обработанных заявок превысило один миллиард за шестимесячный отчетный период.



Content ID - достаточно передовая система распознавания контекта, которая отмечает потенциально нарушающие авторские права видео. В зависимости от предпочтений правообладателя, видео может быть удалено или монетизировано.

Уменьшение числа партнеров Content ID

Система Content ID работает довольно эффективно, но доступ к ней ограничен группой крупных правообладателей. Согласно рассматриваемому нами отчёту о прозрачности YouTube, число таких партнеров сокращается. В последние шесть месяцев 2023 года доступ к Content ID имели 7791 партнера, по сравнению с более чем 8900 партнерами в первой половине года. Из них активно использовали Content ID лишь 4511.



Компании и частные лица, не имеющие доступа к автоматической системе, могут использовать веб-форму для подачи уведомлений о нарушении DMCA вручную. Кроме того, почти 3 миллиона пользователей YouTube имеют доступ к инструменту Copyright Match, что на 25% больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Миллиард заявок Content ID

Впервые YouTube обработал более миллиарда заявок Content ID за шестимесячный период. С июля по декабрь 2023 года было отмечено 1 016 137 305 потенциальных нарушений. Большинство отмеченных видео не удалялись, а монетизировались, что приносит правообладателям значительные доходы. За последние годы они получили более 9 миллиардов долларов.



Количество заявок за полгода также стабильно увеличивается. В первом отчёте о прозрачности в 2022 году YouTube сообщил о 722 миллионах заявок Content ID, что на 40% меньше нынешних показателей.

Увеличение числа встречных уведомлений и вызовов

Рост числа заявок приводит к увеличению числа ответных вызовов. Процент вызовов по Content ID также увеличился с 0,40% до 0,42%, а это более 4 миллионов споров во второй половине 2023 года. В 2,7 миллионах случаев претензия на контент успешно оспаривалась с первого раза.



Другие инструменты удаления имеют более высокий процент оспаривания. Для классических уведомлений DMCA, отправленных через веб-форму, 7,5% было оспорено через встречное уведомление, что больше по сравнению с 5,9%, отмеченных годом ранее.

Ограничение доступа к Content ID

Высокий процент злоупотреблений — одна из основных причин, по которым YouTube не открывает систему Content ID для широкой группы правообладателей. Ошибка в Content ID может затронуть тысячи видео и пользователей одновременно, лишив их монетизации или заблокировав их.



YouTube поясняет: "В то время как одно уведомление о нарушении авторских прав, отправленное через веб-форму, влияет только на одно (или несколько) видео, одна недействительная справочная запись в Content ID может затронуть тысячи видео и пользователей".

Баланс интересов

Хотя Content ID далеко не идеальная система, и были случаи ошибок и даже злоупотреблений, в данный момент, по мнению YouTube, она обеспечивает баланс, с которым могут жить большинство правообладателей и создателей контента. Однако действительно ли это так, зависит от точки зрения каждого конкретного участника процесса.