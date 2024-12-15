Разведка сбоем

В начале декабря жители Чечни, Дагестана и Ингушетии сообщили о проблемах в работе интернета. Там не получалось зайти в Google, YouTube, Telegram и воспользоваться другими зарубежными сервисами, в том числе с помощью VPN. У некоторых пользователей перестали работать даже российские сервисы вроде «Яндекс.Такси». Ограничение доступа к интернету также подтвердили представители нескольких местных провайдеров.

В комментариях пользователи называли происходящее «включением Чебурнета», и высказывали опасение, что Россию пытаются отключить от внешнего мира.

Крупнейшая телеком-компания Дагестана Ellco в официальном Telegram-канале опубликовала следующую информацию:

«Уважаемый абонент, в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет, сегодня 6.12.2024г с 16:00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам (WhatsApp и др.) К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию. Предполагаемое время восстановления, в 16:00 7.12.2024».

«У нас даже списка нет сайтов или адресов, которые заблокированы, — рассказала сотрудница провайдера «Энергоинформ». — Если бы мы знали. Федералы захотели, федералы сделали. Они практикуют, как нам отключить интернет, когда они захотят, получится ли у них так быстро это сделать. Так что ожидайте, пожалуйста».

О намерении властей провести «учения» по отключению от зарубежного интернета стало известно ещё в ноябре текущего года. Соответствующее письмо ЦБ РФ, адресованное банкам, было опубликовано в Сети, но точного подтверждения намерений властей сделать это не было.

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин, комментируя происходящее, повторил свой давний тезис, что он считает «учения» противозаконными:

«То что плановых учений, план которых должен быть по закону публичен, почти никогда не существует, а все учения внеплановые (потому что тогда публиковать не надо) я считаю унизительными издевательством и над провайдерами, и над абонентами, и над правовой системой путём злоупотребления правом.



Ни один пункт закона не позволяет проводить учения на работающих сетях связи. Ни законы, ни подзаконные акты не описывают ни предупреждения абонентов (ни физических, ни юридических лиц), ни арбитража, ни исключений, ни компенсаций, ни ответственности. Любые учения на действующих сетях являются строго противозаконными и попахивают самоуправством. Я ещё знаю хорошее слово — узурпация».

Другие эксперты уверены, что объяснения регулятора о возможности «преднамеренного отключения извне» — лишь отговорка. В действительности РКН оценивает, каковы будут последствия отключения Рунета от глобальной сети по всей России.

«В рамках всей страны такое можно сделать уже сейчас, просто пока отдельный регион взяли. В результате видеонаблюдение не работало, ещё что-то там сломалось — они это и проверяют. Отключение России вообще от всего интернета — это огромный удар по экономике. Никакая ракета такого не натворит. То есть сами по себе стреляют. И они проверяют, насколько этот выстрел будет болезненным для экономики в целом», — говорит исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.

Другие эксперты рассказали «Эху», что выбранный РКН способ блокировки — один из самых суровых в мире.

«Китайская система “Золотой Щит” работает совершенно не так, — отмечает один из IT-специалистов «Роскомсвободы». — Она не запрещает любые внешние коннекты. Здесь же, как мы видим, запрещено всё, видимо, кроме какого-то узкого количества разрешённого трафика. Так работает в Туркмении, так работает в Северной Корее, когда всё заблокировано, кроме чего-то по белому списку. Чуть-чуть ближе к этому Иран. Китай от этого очень далеко находится, там нет таких жёстких блокировок».

Спустя сутки доступ пользователей Чечни, Ингушетии и Дагестана к внешнему интернету был восстановлен, однако сбои самого разного уровня в других регионах продолжились. Плюс к этому власти приступили к блокировкам популярных сервисов.

Недавно пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджера Viber. Позже Роскомнадзор опубликовал пресс-релиз, заявив:

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

Депутат Госдумы Антон Немкин, в свою очередь, заявил СМИ, что сумма штрафов, выписанных Viber за последние два года, превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены.

В тот же день пользователи в РФ пожаловались на проблемы с доступом к VK. Соцсеть не грузилась, например, у жителей Карелии, Новгородской и Орловской областей.

Позже из Республики Тыва пришли сообщения о недоступности мобильного интернета и связи. Терминалы оплаты не работают, в магазинах всё только за наличку.

В свою очередь, крымские паблики рассказали о проблемах с доступом к привычным зарубежным сервисам. К примеру, в Симферополе, а затем и Севастополе поисковик Google не загружался у мобильного оператора «Волна». При этом уточняется, что Viber отключали ещё 30 ноября текущего года. Крымчане предполагают, что РКН тогда проводил тестирование блокировки мессенджера.

Очередная волна ограничений коснулась YouTube, который работает в России со сбоями по крайней мере с июля текущего года. Россияне к этому моменту нашли разные способы его просмотра, но на днях стали поступать жалобы на трудности при просмотре контента:

«Крым. На YouTube загружаются только короткие ролики, длинные видео перестают загружаться на первых секундах»;



«Свердловская область. YouTube совсем перестал работать на смартфоне. На домашнем интернете тоже проблемы: либо тормозит, либо черный экран временами»;



«В Москве на домашнем интернете YouTube давно не грузит. Смотрела на мобильном интернете, теперь и на нем YouTube не посмотришь. Виснет, изображение плывет».

Появились жалобы на неработающий «ускоритель YouTube» — ЮБуст. География сбоя также достаточно обширная, пользователи жалуются из Крыма, Ярославской области, Москвы и т.д.

Отмечаются сбои в работе «Ростелекома» в Башкортостане. Оператор пообещал устранить проблему в оперативном режиме, а в комментариях пользователи жаловались, что интернета нет совсем, но в некоторых городах после возобновления работы обнаружилась аномалия — даже полноценный YouTube появился без VPN.

Происходящее вызывает обоснованные опасения, что тестируются механизмы полного отключения России от глобального интернета. Подобные шаги могут привести к масштабным техническим сбоям и негативным гуманитарным последствиям, которые затронут миллионы пользователей. Потеря доступа к информации и связи может обернуться серьёзным кризисом, подрывом экономики, коммуникаций и базовых прав граждан на доступ к жизненно важным ресурсам.