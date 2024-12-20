В России отмечается усиление блокировок YouTube

Накануне проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным усилились блокировки YouTube. Рост жалоб на проблемы с сервисом начался 18.12.2024 г. после 18:00 по мск, но больше всего обращений пользователей фиксировалось вечером, после 22:30 и затем днём 19 декабря, следует из данных «Сбой.рф» и Downdetector.

Как отмечает The Bell, падение трафика оказалось настолько значительным, что его можно отследить и по открытой статистике Google: по данным компании, трафик YouTube в России уже 18 декабря оказался на 20% ниже показателей вторника, 17 декабря. Если же сравнивать с 24 июля, до начала масштабного «замедления» YouTube в России, падение составляет более 60%. Падение для 19 декабря может оказаться еще более значительным.

По результатам проведения собственного мониторинга, исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв в своём Telegram-канала написал:

«Действительно, есть заметное снижение, которое фиксирует сам Гугл. Причем, падение началось не вчера, а примерно с 15 декабря. И это третья волна».

Эксперт также поясняет, что первая волна — с 26 июля по 27 августа, когда началась основная фаза «замедления». Вторая волна: с 4 по 17 ноября, и «она почти незаметна, но есть». «И вот третья с 15 декабря, а на вчера она стала заметна уже без моих усреднений», — подытоживает Климарёв.

В свою очередь, проект «НА СВЯЗИ» сообщил, что «замедление» теперь началось и на мобильных операторах:

«К нам поступили сотни жалоб на сложности использования сервиса: от предельно низкого качества видео до невозможности полной загрузки сайта. Как и раньше, в разных регионах у разных операторов связи доступ к Youtube ограничен по-разному. В единичных случаях сообщают об улучшении качества соединения».

О том, что с вечера 18 декабря усилились блокировки YouTube в России, сообщает и источник The Bell в одном из крупных российских операторов. По его словам, число жалоб на неработающий видеосервис среди абонентов начало расти как раз вечером 18 декабря. До этого на проблемы с доступом к YouTube жаловались в среднем 10 тысяч человек в день, со вчерашнего дня эта цифра превысила 40 тысяч обращений. По его словам, если раньше блокировки касались в основном провайдеров домашнего интернета, то в этот раз затронули и операторов мобильного интернета.

В свою очередь, РБК также сообщил, что 19 декабря, начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»), убедились сотрудники издания — абоненты перечисленных компаний. Загрузка либо недоступна, либо происходит очень медленно. В отдельных случаях загружается несколько секунд видеоролика, но дальше загрузка не идет.

Уже на самой «Прямой линии» у президента спросили о блокировке американской видеоплатформы. Тот ответил, что претензии к Google (владеет YouTube), не исполняющему российское законодательство, оправданны.

Позже Роскомнадзор в комментариях для СМИ отметил:

« Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной».

Однако надзорное ведомство по-прежнему утверждает, что снижение качества работы видеохостинга YouTube в России связано с прекращением поддержки компанией Google своего оборудования в РФ.

«Компания Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса», — заявили в пресс-службе ведомства.

В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК «серьёзное, но ещё не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах»:

«Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы».

Представитель Google сообщил, что им известны сообщения о том, что некоторые пользователи не могут получить доступ к YouTube в России.

«Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

По словам Антона Прокопенко, директора по продуктам компании Vigo (занимается анализом пользовательского опыта), с 9 декабря уровень видеоотказов при попытке открыть ролик на YouTube на мобильных операторах увеличился с 5 до 25%, то есть четверть всех попыток посмотреть YouTube неуспешна, а само количество попыток посмотреть YouTube рухнуло на 80%.

Связано ли усиление блокировок YouTube в России с «Прямой линией» и насколько сильно власти планируют «замедлить» платформу на этот раз, пока непонятно, отмечает The Bell.