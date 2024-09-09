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9 September 2024

За отсутствие маркировки «иноагенты» были оштрафованы на 1 млрд руб

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
С начала же текущего года Роскомнадзор выписал штрафов на 12 миллионов руб., а за неудаление противоправного контента — более чем на 35 млн рублей.

С начала года «иностранных агентов» оштрафовали на более чем 12 млн рублей за отсутствие маркировки материалов, общая же сумма таких штрафов достигла 1 млрд рублей, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев.

В текущем году по требованию Роскомнадзора с 27 000 интернет-страниц был удалён запрещенный контент, либо к ним ограничили доступ, рассказал представитель надзорного ведомства. По его словам, с начала года на иностранные ресурсы наложили штрафы на более чем 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

«Всего в общей сложности с 2021 года наложено штрафов на сумму более 35,3 млрд рублей», — отметил Зайцев.

По словам чиновника, зарубежные площадки продолжают использовать такие методы, как «цензурирование неугодной информации».

«С начала 2024 года зафиксировано 95 таких инцидентов, в том числе массовая блокировка в видеохостинге Youtube каналов региональных филиалов ВГТРК, страниц известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей», — сказал представитель Роскомнадзора.

14-ФЗ иностранный агент 443-ФЗ 405-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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