За отсутствие маркировки «иноагенты» были оштрафованы на 1 млрд руб

С начала года «иностранных агентов» оштрафовали на более чем 12 млн рублей за отсутствие маркировки материалов, общая же сумма таких штрафов достигла 1 млрд рублей, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев.

В текущем году по требованию Роскомнадзора с 27 000 интернет-страниц был удалён запрещенный контент, либо к ним ограничили доступ, рассказал представитель надзорного ведомства. По его словам, с начала года на иностранные ресурсы наложили штрафы на более чем 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

«Всего в общей сложности с 2021 года наложено штрафов на сумму более 35,3 млрд рублей», — отметил Зайцев.

По словам чиновника, зарубежные площадки продолжают использовать такие методы, как «цензурирование неугодной информации».

«С начала 2024 года зафиксировано 95 таких инцидентов, в том числе массовая блокировка в видеохостинге Youtube каналов региональных филиалов ВГТРК, страниц известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей», — сказал представитель Роскомнадзора.