Принят закон о заморозке доходов от творчества и сделок с имуществом «иноагентов»

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который фактически замораживает любые денежные средства «иностранных агентов», полученные ими от:

интеллектуальной деятельности;

продажи недвижимости и транспортных средств, а также сдачи их в аренду.

Поправки из последнего пункта появились уже ко второму чтению. Сам законопроект №769486-8 был внесён в Госдуму в середине ноября текущего года.



Законом предлагается зачислять доходы на специальный рублевый счет. Распоряжаться ими можно будет только после отмены статуса «иноагента».



Один из авторы инициативы, Василий Пискарёв, объяснял это тем, что:

«Для усиления деструктива Запад начал задействовать „иноагентов“, в том числе из творческих профессий. Постепененно „иностранные агенты“ превратились в их пособников, особенно с началом СВО. Со временем грань между „иноагентами“ и изменниками родине становилась всё тоньше, отделять их становится всё сложнее».

Подобной риторики придерживается его коллега, спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает принимаемые меры «защитой суверенитета страны», уверяя также, что 96% граждан поддерживают этот закон.

Перед голосованием во втором чтении с докладом выступил Василий Пискарёв. По его словам:

«Законопроект направлен на укрепление безопасности и защиты суверенитета государства, а это сейчас одна из главнейших задач — недаром в разработке законопроекта 429 депутатов».

По мнению Пискарёва, необходимо не допустить использование «иноагентами» средств в антироссийских целях:

«Эти средства они направляют не только на расшатывание существующего строя, но и на финансирование киевского режима. Они сами, не скрывая наперебой об этом перед нами бахвалятся».

Ко второму чтению было направлено 10 поправок, все рекомендованы к принятию. 398 депутатов стали соавторами новых поправок.



Таблица поправок была принята единогласно, как и сам законопроект, после чего Пискарёв попросил принять его уже в окончательном, третьем чтении, мотивируя это тем, что «фронт сегодня проходит не только по линии боевого соприкосновения».



Спикер Вячеслав Володин снова напомнил, что впервые законопроект был принят в 2012 году, и «за это время много изменилось, но уже ясно, что существующие нормы нужно было принимать несколько лет назад», апеллируя к опыту США, Индии, Израиля и Франции. По его словам, нормы там намного жёстче, когда «иноагентами» становятся не только тот, кто получает деньги от другого государства, но также кто «занимается ещё и подстрекательством».



Депутат Андрей Луговой назвал принимаемые поправки «революционными»:

«Вся эта публика почувствует сейчас больно. Мы услышим вой собак Баскервилей со всех болот, которые приютили их за границей».

Он также пожаловался, что из сотни прослушанных песен на медиаплатформе (не назвал, какой именно), две принадлежат «иноагентам», и «один даже сам заявлял, что финансирует ВСУ».



«Они все сбежали с начала СВО, размещают песни на иностранных платформах, а те создали прокси-платформы, через которые продвигают их песни», — заявил Луговой, анонсировав принятие нового закона о музыкальных платформах:

«Нужен закон о музыкальных платформах, чтоб не было иностранного участия, или чтоб оно было ограничено 20%».

Закон в итоге был принят единогласно 411 голосами.